e-Nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte ALO 182 ve MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu alma yöntemi...

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şu anda ülkemizde uygulanmakta olan BioNTech ve Sinovac aşılarında tedarik hızlanmıştı. Aşı sayılarının çoğalması sonrasında SGK'ya kayıtlı bütün çalışanların ve memurların aşı randevusu alabileceği duyuruldu. Peki e-Nabız ve MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

E-NABIZ VE MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Geetiğimiz seneden bu yana devam eden koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında 40 yaş üstündekilerin de aşılanmasına başlandı. Vatandaşlar, 182 ve MHRS üzerinden nasıl aşı randevusu alabileceklerini araştırmaya koyuldu. Covid-19 aşısı olacak olan vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanında ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturmak için öncelikle www.mhrs.gov.tr adresine giriş yapmalısınız. Eğer üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğine tıklayın ve üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yapın ve ardından “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın. Öncelikli grupta olup olmadığını merak eden vatandaşlar, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor. Vatandaş, eğer aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulama ile seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabilmekte. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.