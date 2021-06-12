e-Nabız yerli aşı gönüllülük başvuru sayfası! Yerli aşıda nasıl gönüllü olunur?

Sağlık Bakanlığı’nın resmî Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliği ile geliştirilen inaktif koronavirüs aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için " http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ortaklığıyla Türkiye’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvurularının e-Nabız üzerinden başladığı açıklandı.

ERAGEM ve TÜSEB tarafından ortak geliştirilen inaktif yerli koronavirüs aşısının Faz-3 klinik çalışmaları devam ediyor. Daha önce 44 kişi üzerinde denenen yerli aşıda önemli bir aşama kaydedildi. e-Nabız sistemi üzerinden ‘’Gönüllü Ol’’ seçeceğine tıklanarak, yerli aşıda gönüllülük başvuruları gerçekleştiriliyor.

ERAGEM ve TÜSEB tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen koronavirüs yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde denendi. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları da şubat ayı içerisinde başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan’da tamamlanmış oldu.

Nisan ayı sonu itibarıyla da Faz-2’nin raporlama işlemi bitti. Raporlamada Kovid-19 aşısı olan gönüllülerin tamamında antikor oluştuğu vurgulandı. Arkasından da mayıs ayı içerisinde Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu doğrultuda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.

E-Nabız uygulamasında, “Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız” butonu eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım.'' çağrısında bulundu.

Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. https://t.co/E8uh4tlN81 pic.twitter.com/Pg4xo7Yrsz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021



