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e-Nabız yerli aşı gönüllülük başvuru sayfası! Yerli aşıda nasıl gönüllü olunur?

12.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini etkin bir şekilde sürdürüyor. Aşılama çalışmaları tam gaz devam ederken, aşı üretme çabaları yürütülüyor. Yerli aşıya gönüllü olarak başvurmak isteyenler için de e-Nabız sistemine yeni bir eklenti dâhil edildi. Yerli aşıda gönüllü olmak isteyenler, e-Nabız’a giriş yaparak başvuruda bulunuyor.

e-Nabız yerli aşı gönüllülük başvuru sayfası! Yerli aşıda nasıl gönüllü olunur?

ERAGEM ve TÜSEB tarafından ortak geliştirilen inaktif yerli koronavirüs aşısının Faz-3 klinik çalışmaları devam ediyor. Daha önce 44 kişi üzerinde denenen yerli aşıda önemli bir aşama kaydedildi. e-Nabız sistemi üzerinden ‘’Gönüllü Ol’’ seçeceğine tıklanarak, yerli aşıda gönüllülük başvuruları gerçekleştiriliyor.

E-NABIZ YERLİ AŞIYA NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ortaklığıyla Türkiye’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvurularının e-Nabız üzerinden başladığı açıklandı.

İnaktif yerli koronavirüs aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu dâhil edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın resmî Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Erciyes Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliği ile geliştirilen inaktif koronavirüs aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi.

ERAGEM ve TÜSEB tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen koronavirüs yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde denendi. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları da şubat ayı içerisinde başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan’da tamamlanmış oldu.

e-Nabız yerli aşı gönüllülük başvuru sayfası! Yerli aşıda nasıl gönüllü olunurrr

Nisan ayı sonu itibarıyla da Faz-2’nin raporlama işlemi bitti. Raporlamada Kovid-19 aşısı olan gönüllülerin tamamında antikor oluştuğu vurgulandı. Arkasından da mayıs ayı içerisinde Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu doğrultuda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.

E-Nabız uygulamasında, “Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız” butonu eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım.'' çağrısında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
e nabız koronavirüs (Covid-19)
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