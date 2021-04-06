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E-Okul'a giriş nasıl yapılır? E-Okul'dan LGS başvurusu yapma sayfası

06.04.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı LGS başvuru kılavuzunu yayımladı. Merkezi olarak gerçekleştirilecek olan LGS başvuruları 5-14 Nisan tarihleri arasında alınacak. Otomatik olarak yapılacak olan LGS başvuruları tüm 8. sınıf öğrencilerini kapsayacak. İşte, E-Okul'dan LGS başvurusu yapma sayfası...

E-Okul'a giriş nasıl yapılır? E-Okul'dan LGS başvurusu yapma sayfası

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran'da uygulanacak olan sınavda başvuru esasları yer alıyor. Peki, E- Okul'a giriş nasıl yapılır? İşte, E-Okul'dan LGS başvurusu yapma sayfası...

E-OKUL LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecek. Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup bilgileri güncel olmayan öğrenciler, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bu durumu bildirecekler.

Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 14 Nisan 2021 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacak. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

LGS başvuruları 5 Nisan 2021 itibari ile başladı. Sınav için ilan edilen son başvuru tarihi ise 14 Nisan 2021.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Liselere Geçiş Sınavı için sınav merkezleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacak.

LGS 2021 NE ZAMAN?

6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan sınavın sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde erişime açılmış olacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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