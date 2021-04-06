E-Okul'a giriş nasıl yapılır? E-Okul'dan LGS başvurusu yapma sayfası

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran'da uygulanacak olan sınavda başvuru esasları yer alıyor. Peki, E- Okul'a giriş nasıl yapılır? İşte, E-Okul'dan LGS başvurusu yapma sayfası...

E-OKUL LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecek. Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup bilgileri güncel olmayan öğrenciler, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bu durumu bildirecekler.

Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 14 Nisan 2021 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacak. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.