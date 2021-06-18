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e-Okul çöktü mü? e-Karne neden açılmıyor? e-Okul'da erişim problemi

18.06.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda 18 Haziran Cuma günü, dijital karnelere erişimin e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacağını duyurdu. 18 Haziran’ın gelmesiyle beraber birçok öğrenci de sistem üzerinden karnelerini görmek için giriş yaptı. Ancak e-Okul sistemine giren öğrenciler, karnelerini dijital olarak görebilmek için e-Karne sistemine giremedi. Peki e-Karne neden açılmıyor?

e-Okul çöktü mü? e-Karne neden açılmıyor? e-Okul'da erişim problemi

Bakan Selçuk, 18 Haziran günü koronavirüs sebebiyle karnelerin yüz yüze olarak değil, e-Okul sistemi üzerinden dijital olarak verileceğini açıkladı. İsteyen öğrenciler ise 2 Temmuz tarihinde karne ve başarı belgelerinin basılı hallerini okul müdürlüklerinden alabiliyor. Bugün itibariyle e-Okul sistemi üzerinden karnelerine erişmek isteyen öğrenciler ise ekrana erişim sağlayamadı.

DİJİTAL KARNEYE ERİŞİM SORUNU!

Yaz aylarının gelmesi ile beraber öğrencilerin karne heyecanı da başladı. 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında da karnelerini dijital olarak alıyor.

Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada karnelerin dijital olarak 18 Haziran Cuma günü e-Okul üzerinden e-Karne sistemi ile alınacağını açıkladı.

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Karnelerini basılı olarak almak isteyen öğrenciler ise 2 Temmuz tarihinde, kendi okullarından karne va başarı belgelerinin basılı hallerini talep edebiliyor.

E-KARNE ÇÖKTÜ MÜ?

18 Haziran Cuma günü, e-Okul sistemi üzerinden karnelerine erişim sağlamak isteyen milyonlarca öğrenci ise karnelerine ulaşamadı.

e-Okul sistemine girebilen ve karnesini görüntülemek isteyen öğrenciler, e-Karne'ye erişim sorunu yaşadı.

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e-Karne sistemine şu an için neden ulaşılamadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmasa da, sistemde oluşan yoğunluk sebebiyle böyle bir sorun yaşandığı tahmin ediliyor.

Milyonlarca öğrencinin aynı anda karnelerini görüntülemek için siteye giriş yapması, sistemde yoğunluğa sebep oldu.


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Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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