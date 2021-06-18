e-Okul çöktü mü? e-Karne neden açılmıyor? e-Okul'da erişim problemi

Bakan Selçuk, 18 Haziran günü koronavirüs sebebiyle karnelerin yüz yüze olarak değil, e-Okul sistemi üzerinden dijital olarak verileceğini açıkladı. İsteyen öğrenciler ise 2 Temmuz tarihinde karne ve başarı belgelerinin basılı hallerini okul müdürlüklerinden alabiliyor. Bugün itibariyle e-Okul sistemi üzerinden karnelerine erişmek isteyen öğrenciler ise ekrana erişim sağlayamadı.

DİJİTAL KARNEYE ERİŞİM SORUNU!

Yaz aylarının gelmesi ile beraber öğrencilerin karne heyecanı da başladı. 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında da karnelerini dijital olarak alıyor.

Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada karnelerin dijital olarak 18 Haziran Cuma günü e-Okul üzerinden e-Karne sistemi ile alınacağını açıkladı.

Karnelerini basılı olarak almak isteyen öğrenciler ise 2 Temmuz tarihinde, kendi okullarından karne va başarı belgelerinin basılı hallerini talep edebiliyor.

E-KARNE ÇÖKTÜ MÜ?

18 Haziran Cuma günü, e-Okul sistemi üzerinden karnelerine erişim sağlamak isteyen milyonlarca öğrenci ise karnelerine ulaşamadı.