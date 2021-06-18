e-Okul çöktü mü? e-Karne neden açılmıyor? e-Okul'da erişim problemi

Bakan Selçuk, 18 Haziran günü koronavirüs sebebiyle karnelerin yüz yüze olarak değil, e-Okul sistemi üzerinden dijital olarak verileceğini açıkladı. İsteyen öğrenciler ise 2 Temmuz tarihinde karne ve başarı belgelerinin basılı hallerini okul müdürlüklerinden alabiliyor. Bugün itibariyle e-Okul sistemi üzerinden karnelerine erişmek isteyen öğrenciler ise ekrana erişim sağlayamadı.
Yaz aylarının gelmesi ile beraber öğrencilerin karne heyecanı da başladı. 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında da karnelerini dijital olarak alıyor.
Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada karnelerin dijital olarak 18 Haziran Cuma günü e-Okul üzerinden e-Karne sistemi ile alınacağını açıkladı.
Karnelerini basılı olarak almak isteyen öğrenciler ise 2 Temmuz tarihinde, kendi okullarından karne va başarı belgelerinin basılı hallerini talep edebiliyor.
18 Haziran Cuma günü, e-Okul sistemi üzerinden karnelerine erişim sağlamak isteyen milyonlarca öğrenci ise karnelerine ulaşamadı.
e-Okul sistemine girebilen ve karnesini görüntülemek isteyen öğrenciler, e-Karne'ye erişim sorunu yaşadı.
e-Karne sistemine şu an için neden ulaşılamadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmasa da, sistemde oluşan yoğunluk sebebiyle böyle bir sorun yaşandığı tahmin ediliyor.
Milyonlarca öğrencinin aynı anda karnelerini görüntülemek için siteye giriş yapması, sistemde yoğunluğa sebep oldu.
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