E-Okul giriş: E-Okul'a nasıl girilir? E-Okul'a giriş nasıl yapılır? E-Okul öğrenci, veli ve öğretmen girişi

e-Okul sistemi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu bakanlığa bağlı Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBSİS) projesi dahilinde geliştirilmiş bir okul yönetimi bilgi sistemidir. Bu yazılım, belirtilen proje kapsamında 2007 yılının başından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Hâlâ geliştirilmekte, yeni özelikler eklenmekte ve tüm bu işlemler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. E-Okul MEB tarafından takip edilen ve MEB’e bağlı resmî hizmetlerden biri olan bir sistemdir.

E-Okul sistemi hem direkt olarak kendi uygulaması üzerinden kullanılabilen ya da verilen adres ile tarayıcılardan ulaşılabilen, hem de tüm devlete ait kurum ve kuruluşları bünyesinde toplamış olan e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilen bir sistemdir. Bu sistem bir öğrencinin okula ilk kayıt olduğu andan mezun olduğu zamana kadar olan bütün süreci ve bu süreçte ulaşması gereken bilgileri içerir.

Sistem tüm anaokullarını, ortaöğretim kurumlarını, özel eğitim kurumlarını kapsadığı için çok geniş bir bilgi ağına sahiptir. Merkezi sınavlardan ders notlarına birçok bilgi bu sistem üzerinden takip edilebilir.

E-Okul ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Günümüzde etkin olarak kullanılan elektronik ortamlar uzun süredir resmî kurumları ve kuruluşları da kapsamaktadır. Bu sayede vatandaşların neredeyse tüm işlemleri internet üzerinden yapılabilmekte, çeşitli resmî evraklar için başvurular da yine internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

2007 yılının başından beri kullanılabilen e-Okul sistemi hem öğrencilere hem velilere hem de okul müdürlüğüne büyük kolaylıklar ve imkânlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Okul yöneticilerinin yapması gereken öğrenci işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapabilmelerini sağlar.

Öğrenciler ve veliler sınav sonuçları, not bilgileri gibi bir an önce öğrenmek istedikleri bilgilere daha çabuk ve kolay yoldan ulaşabilirler.

Öğrencilere ait bilgiler veliler tarafından da görüntülenebildiği için velilerin çocuklarını daha kolay ve daha yakından takip edebilme olanağını arttırır.

E-Okul'a nasıl girilir?

E-Okul sistemi, hem devlet okullarını hem de özel okullarını kapsar. Özel eğitim kurumları, anaokulları, ilköğretim okulları, orta öğretim kurumları e-Okul sistemine dahil edilmiştir. Tüm başvuru, tercih ya da çeşitli belge işlemleri bu sistem üzerinden yapılabilmektedir.

E-Okul girişi yapmak için birkaç adım takip etmek yeterli olacaktır. Duruma göre e-Devlet sistemi aracılığıyla ya da direkt olarak MEBSİS sisteminden giriş gerçekleştirilebilir. Sistem üzerinde ayrıca sadece okul yetkililerinin değil velilerin ve öğrencilerin de yararlanabileceği çeşitli yan menüler bulunur.

E-Okul'a giriş nasıl yapılır?

E-Okul sistemine giriş yapabilmek için "e-okul.meb.gov.tr" adresi kullanılır. Bu adres tarayıcıya yazıldıktan sonra okul numarası ve T.C. kimlik numarası bilgilerini de girmek gerekir. Bilgiler girildikten sonra giriş işlemi tamamlanmış olur ve tüm e-Okul sistemine ulaşılabilir.

Ayrıca açılımı Veli Bilgilendirme Sistemi olan ve kısaca VBS olarak anılan başlık altında da giriş gerçekleştirilebilmektedir. E-Okul VBS girişi için öncelikle MEB bağlantılı adres tarayıcıya yazılmalıdır. (Milli Eğitim Bakanlığı) MEB e-Okul VBS girişi yapılacaksa şu adımlar takip edilmelidir:

Tarayıcıya "e-okul.meb.gov.tr" yazılır.

Açılan ekranda sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi başlığı altında yer alan formda istenen tüm bilgiler eksiksiz olarak yazılır ve ilerlenir.

Kimlik bilgileri ve okul bilgileri girilir ve bir sonraki adıma geçilerek giriş yapılır.

E-okul veli girişi nasıl yapılır?

E-Okul veliler için de öğrencilerinin durumunu takip edebilmelerini ve çeşitli okul bilgilerini görüntüleyebilmelerini sağlayan bir sistemdir. Öğrenci bilgileri ile e-Okul veli girişi yapılabilir ve çeşitli bilgiler görüntülenebilir. Aynı zamanda e-Okul sınav sonuçlarının da görüntülenebildiği bir alandır.

E-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

E-Okul VBS ya da e-Okul öğrenci girişi yapabilmek için öncelikle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne kayıt olma gerekliliği bulunur. Bunun için birkaç dakika ayırmak yeterli olacaktır. İşlem, okul yönetimi tarafından gerçekleştirilir ve öğrencinin "e-okul.meb.gov.tr" öğrenci girişini T.C. kimlik numarası ve ona verilen şifre ile yapabilmesini sağlar.

Sistem kaydı elektronik ortamda öğrencinin bilgileri girilerek gerçekleştirilir. E-Okul yönetim tarafından yapılabilecek işlemler kısmından tüm kayıt işlemleri yapılır ve hem veliler e-Okul VBS girişi yapabilir hem de öğretmenler kolaylıkla e-Okul öğretmen girişi yapabilirler.

E-Okul öğrenci girişi karneyi görüntüleyebilmek için de kullanılabilir.

E-Okul giriş: Öğrenci girişi Google üzerinden nasıl yapılır?

E-Okul'a Google üzerinden giriş yapılmak isteniyorsa Google ana sayfasına e-Okul yazarak aşağıda çıkan listeden "e-okul.meb.gov.tr" adresine tıklanarak ilerlenmelidir.

Uygulama olarak mobil telefonlara e-Okul indirilebilir ya da e-Okul e-Devlet sistemi üzerinden önce e-Devlet sistemine giriş sağlanarak e-Okul sistemine ulaşılabilir.

E-Okul öğretmen girişi nasıl yapılır?

Öğrencilere ve velilere olduğu kadar, öğretmenlere ve okul idaresine de büyük kolaylıklar sağlayan bir sistem olan MEB e-Okul sistemi, içeriğinde yer alan menüler ile birçok işlemin yapılabildiği ve çeşitli bilgilerin görüntülenebildiği bir sistemdir.

Öğretmenlere ve okul idaresine büyük kolaylıklar sağlayan E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi, direkt olarak uygulamadan ulaşılabildiği gibi tüm resmî kurumlara ve kuruluşlara ulaşım sağlayan e-Devlet sistemi üzerinden de ulaşılabilirdir.

Kurumsal kullanıcı olarak e-Okul öğretmen girişini gerçekleştiren öğretmenler, okul tarafından sisteme tanımlandıktan sonra T.C. kimlik numarası ve onlara verilen şifre ile sisteme giriş yapabilirler.

E-Okul'dan yapılabilecek işlemler

Giriş yaptıktan sonra hem veliler hem öğrenciler hem de okul yönetiminin sistem üzerinden yapabileceği çeşitli işlemler vardır. E-Okul nakil işlemleri ya da e-Okul boş kontenjan takibi işlemleri de sistem sayesinde gerçekleştirilebilir. Yapılabilecek diğer işlemlerden bazıları şunlardır:

Haftalık ders programı görüntüleme

Şifre işlemleri

Kayıt işlemleri

Sınav notlarının girişi

Sınav notlarını görüntüleme

Devamsızlık takibi

Okunan kitapların listesini görüntüleme

Tercih işlemleri

Başvuru işlemleri

Merkezi sınavların takibi ve sınavlar ile ilgili işlemler

Okuldan ayrılma işlemi

Cezai işlemlerin takip edilmesi

Öğrenci belgesi düzenleme ve görüntüleme

Öğrencilerin sınıf değişikliklerinin yapılması

Sınav tarihlerinin takibi ve görüntülenmesi

E-Okul'a giremiyorum ne yapmalıyım?

E-Okul karne görüntüleme, öğrencinin devamsızlık bilgileri, notlarının takibi gibi bilgilere ulaşabilmek için kullanılabilen bir sistemdir. Bu anlamda hem öğrenciler hem de okullar için önemli olan sistem, e-Okul veli bilgilendirmesi amacı ile de kullanılır.

Eğer e-Okul girişi yapmakta bir sorun ile karşılaşılıyorsa bu durumun birkaç nedeni olabilir. Bu yüzden ilk yapılacak olan tekrar giriş yapana dek bir süre beklemek olacaktır. Yine de ulaşım sağlanamıyorsa uygulama kaldırılıp tekrar yüklendikten sonra giriş yapılabilir.