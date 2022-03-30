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E-okul giriş ekranı! E-okul giriş ekranına nasıl girilir? E-okul giriş nasıl yapılır?

30.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-okul giriş ekranına nasıl giriş yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarıyıl tatiline girilirken, öğrenciler bir dönem boyunca harcadıkları emeklerinin karşılığını e-okuldan öğrenebilecekler. E-okul sadece öğrencilere değil velilere de kolaylık sağlıyor. Veliler de devamsızlık ve yazılı sınav sonuçlarını e-okul VBS sistemi üzerinden görebilecekler. İşte e-okul giriş hakkında dair detaylı bilgiler!

E-okul giriş ekranı! E-okul giriş ekranına nasıl girilir? E-okul giriş nasıl yapılır?

E-okul giriş ekranı bu aralar öğrenci ve velilerin akınına uğruyor. Yarıyıl tatiline az bir zaman kala öğrenciler ve veliler e-okul öğrenci ve veli girişine sıklıkla girmeye başladı. Bir dönemin daha sonuna gelen öğrenciler açıklanmayan notlarını e-okul sistemi üzerinden öğreniyor. Tüm derslerin notları ve davranış notları e-okul sistemine giriliyor. E-okul sisteminden notlarını öğrenen öğrenciler takdir belgesi mi yoksa teşekkür belgesi mi alacaklarını da hesaplayabiliyorlar işte e-okul giriş ekranına dair merak edilen konuların ayrıntılı hali...

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerilerine menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenilebiliyor. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de kolaylıkla yapılabiliniyor.

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

E - OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için bazı gerekli şartlar yerine getirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde gerekli şartlar şöyle belirtilmiştir;

Tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler arasından öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar şu şekilde belirlenir;

  • 70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

  • 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

  • Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.
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e-okul Milli Eğitim Bakanlığı
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