E-Okul: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı, Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılıyor?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

LGS kapsamındaki birinci yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 dolarken, Anadolu İmam Hatip Liseleri yüzde 99,9, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı.

MEB tarafından hazırlanan ön raporda, öğrencilerin yüzde 91'inin ilk üç tercihinden birine yerleştirildiği belirtildi.

Bunun için öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor.

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

E-Okul

MEB Bilişim Sistemleri projesi kapsamında hazırlanan e-okul sistemi ile öğrenciler, okula kaydından başlayıp mezuniyete kadar olan tüm süreci takip edebiliyor.

E-okul sistemi üzerinden öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezi olarak yapılan sınavların başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri, haftalık ders programı, e-karne vb. bilgilere ulaşılabiliyor.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veliler, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden çocuklarının ders notları, devamsızlıkları ve sınav sonuçları gibi pek çok bilgiye ulaşabiliyor.

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine girip sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.