e-Okul ne zaman kapanacak? MEB E-Okul VBS sınav sonuç ekranı 2023 kapanma tarihi belli mi?

E Okul giriş ekranı sorgulamaları, 15 tatil tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat arasında olacak. Milyonlarca öğrenci ise e-okul sisteminin ne zaman kapanacağını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB e-Okul sayfası bakım ve onarım zamanları dışında kesintisiz olarak hizmet veriyor.

e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgileri veli ve öğrencilerin erişimine sunan e-Okul karne gününe kadar açık kalıyor.

Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

E-Okul giriş ekranı ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenmeniz mümkün.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem taşıyor. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrenciler sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

