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E-Okul neden açılmıyor? E-Okul'a giremiyorum, çözümü nedir? E-Okul açılmıyor sorunu ve çözümü

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.12.2024 00:41
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Birçok işlem gibi artık resmi işlemler de internet üzerinden ulaşılabilen uygulamalar ya da internet siteleri üzerinden yapılabilir hale gelmiştir. Devlete bağlı olan tüm kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar ya da belediyelerin hem internet siteleri hem de mobil uygulamaları bulunmaktadır. Bunlardan biri de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan e-Okul sistemidir.

E-Okul neden açılmıyor? E-Okul'a giremiyorum, çözümü nedir? E-Okul açılmıyor sorunu ve çözümü

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetleri kapsamında MEBBİS adı verilen bilişim sistemleri projesi dahilinde oluşturulan e-Okul sistemi 2007 yılının başından bu yana kullanılmaktadır. Bir web yazılımı olan bu bilgi sistemi, öğrencilerin okula kayıt süreçlerinden başlayarak mezun olmalarına dek geçen sürecin tamamın içeren bir sistemdir. Geliştirmeleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

E-Okul neden açılmıyor?

Devlete bağlı olan tüm kamu ya da özel öğretim kurumları, anaokulları, ilköğretim okulları ve orta öğretim kurumları için geçerli olan e-Okul sistemi öğrencilerin kayıt, nakil, not girişi, devamsızlık takipleri, sınav bilgileri, başvuruları, tercih işlemleri gibi birçok işlemi kapsar. Ayrıca haftalık ders programları, talep edilen belgeler, elektronik karne, şubedeki yazılıların ortalamaları, çeşitli duyurular da bu sistem üzerinden görüntülenebilmektedir.

E-Okul sistemine giriş yapabilmek için şu adımlar takip edilir:

  • E-Okul uygulaması telefona indirilir ya da web sitesine e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden girilir.
  • Öğrenci ise öğrencinin kimlik numarası ve öğrenci okul numarası giriş sayfasına yazılır ve ilerlenerek ana sayfaya ulaşılır.

Öğretim kurumu çalışanı ve öğretmeni dışında velilerin ve öğrencilerin de çeşitli bilgilere ulaşabildiği E-Okul açılmıyorsa bu durum çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Başlıca nedeni sisteme çok yoğun bir giriş yapılması sebebiyle sistemde yaşanan yoğunluk ve kitlenme durumu olabilmektedir. Bu sorunun çözümü ancak sorunun kaynağının doğru bir şekilde tespit edilmesi ile mümkün olabilir.

E-Okul'a giremiyorum, çözümü nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenen ve takip edilen E-Okul açılmıyor sorunu ve çözümü aşağıdaki şekilde birkaç seçenekle açıklanabilir:

  • İnternet sitesi üzerinden giriş yapılıyorsa tarayıcının ön belleğini temizlemek gerekebilir. Başka bir tarayıcıdan girmek de sorunu giderebilir.
  • Sistem internet üzerinden çalışabildiği için giriş yapılacak olan cihazın internete bağlı olduğundan ve sorunsuz çalıştığından emin olunmalıdır.
  • Eğer sistemden kaynaklı bir problem yaşanıyorsa ve yoğunluk nedeni ile sisteme giriş yapılamıyorsa beli bir süre bekledikten sonra yeniden giriş yapılmalıdır.
  • Uygulama güncel olmadığı zaman da giriş yapma işlemi sırasında sorun yaşanabilmektedir. Bu yüzden uygulamayı güncelleyip ya da silip yeniden yükleyip giriş işlemi tekrar denenmelidir.
  • Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilen e-Okul sistemine giriş yapılamıyorsa bu durum kullanıcı bilgilerinin eksik ya da yanlış girilmesinden kaynaklanıyor da olabilir. Bu sorunun olup olmadığını anlamak için bilgiler kontrol edilmeli ve yeniden giriş yapma işlemi denenmelidir.
Anahtar Kelimeler:
e-okul okul
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