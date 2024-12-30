E-Okul neden açılmıyor? E-Okul'a giremiyorum, çözümü nedir? E-Okul açılmıyor sorunu ve çözümü

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetleri kapsamında MEBBİS adı verilen bilişim sistemleri projesi dahilinde oluşturulan e-Okul sistemi 2007 yılının başından bu yana kullanılmaktadır. Bir web yazılımı olan bu bilgi sistemi, öğrencilerin okula kayıt süreçlerinden başlayarak mezun olmalarına dek geçen sürecin tamamın içeren bir sistemdir. Geliştirmeleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

E-Okul neden açılmıyor?

Devlete bağlı olan tüm kamu ya da özel öğretim kurumları, anaokulları, ilköğretim okulları ve orta öğretim kurumları için geçerli olan e-Okul sistemi öğrencilerin kayıt, nakil, not girişi, devamsızlık takipleri, sınav bilgileri, başvuruları, tercih işlemleri gibi birçok işlemi kapsar. Ayrıca haftalık ders programları, talep edilen belgeler, elektronik karne, şubedeki yazılıların ortalamaları, çeşitli duyurular da bu sistem üzerinden görüntülenebilmektedir.

E-Okul sistemine giriş yapabilmek için şu adımlar takip edilir:

E-Okul uygulaması telefona indirilir ya da web sitesine e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden girilir.

Öğrenci ise öğrencinin kimlik numarası ve öğrenci okul numarası giriş sayfasına yazılır ve ilerlenerek ana sayfaya ulaşılır.

Öğretim kurumu çalışanı ve öğretmeni dışında velilerin ve öğrencilerin de çeşitli bilgilere ulaşabildiği E-Okul açılmıyorsa bu durum çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Başlıca nedeni sisteme çok yoğun bir giriş yapılması sebebiyle sistemde yaşanan yoğunluk ve kitlenme durumu olabilmektedir. Bu sorunun çözümü ancak sorunun kaynağının doğru bir şekilde tespit edilmesi ile mümkün olabilir.

E-Okul'a giremiyorum, çözümü nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenen ve takip edilen E-Okul açılmıyor sorunu ve çözümü aşağıdaki şekilde birkaç seçenekle açıklanabilir: