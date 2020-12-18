E Okul takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? Karne notu hesaplaması nasıl yapılır?

Dokuz ay boyunca okula giden lise ve ortaöğretim öğrencileri, bahar ve güz olmak üzere iki dönem boyunca eğitim görürler. Öğrenciler, her ders için bir yıl boyunca en az dört sınava girer. Bu sınav sonucunda da takdir belgesi veya teşekkür belgesi alırlar. İşte merak edilen E- Okul takdir teşekkür belgesi hesaplama yöntemi.
Teşekkür belgesi, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin alabileceği belgelerden biridir. Dokuz ay boyunca eğitim gören öğrenciler, çalışmalarının sonucunda belge almaya hak kazanırlar. Bu başarıyı sınavlardan aldıkları notlar etkiliyor olsa da bunun haricinde bu başarıyı etkileyen farklı faktörler de vardır. Bu faktörler; devamlılık, ödevler, projeler, quizler ve performans ödevleridir. Öğrenciler tüm bu görevlerden sorumlulardır. Tüm bu görevleri yerine getirip getirmedikleri ya da ne kadar iyi yapıp yapmadıkları ortalamalarını belirler. Yani tüm hepsini yapıyor olsalar da ortalama bir notla geçebilirler. Ortalama notla geçenlerin aldığı belgeye teşekkür belgesi denir. Öğrencinin ortalaması 70-84.99 arasındaysa, öğrenci teşekkür belgesini almaya hak kazanır. Eğer öğrencinin ortalaması 70’in altında ise öğrenci belge alamaz. Teşekkür belgesi, öğrencinin okuduğu okul tarafından verilen bir belgedir. Tüm bunların yanı sıra, öğrencinin ortalaması 70’in üzerinde olsa bile teşekkür belgesi alamadığı durumlar olabilir. Disiplin cezasına çarptırılmış öğrenci, disiplin cezasını aldığı dönem herhangi bir belge alamaz.
Takdir belgesi, not ortalaması 85-100 arasında olan öğrencilerin alabildiği bir belgedir. Öğrencinin okuduğu okul tarafından verilmekle beraber öğrencinin başarılı bir öğrenci olduğunu temsil eder. Ortaöğretim ve lise öğrencileri için geçerli olan bir belgedir. İlkokul veya üniversite öğrencilerine ise verilmez. Eğer öğrencinin ortalaması 85 üzerinde ise bu büyük bir başarıdır. Bu öğrencinin performansta, ödevlerde, projelerde, devamlılıkta, okulda gösterdiği davranışlarda ve sınavlardan aldığı notlarda oldukça başarılı olduğunu gösterir. Tüm bunlarda başarılı olan bir öğrencinin takdir almama durumu da olabilir. Yukarıdaki bahsettiğimiz gibi dönem içinde işlediği herhangi bir disiplin suçu, öğrencinin takdir belgesini almasına engeldir.
E- Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulmuş bir sistemdir. E-Okul sisteminin amacı çevrimiçi bir şekilde öğrencilerin notlarını, devamsızlıklarını görmelerini sağlamaktır. Öğrencinin okuduğu okuldaki yönetim ve öğretmenler, tabi tuttuğu sınavlar ve performans ödevlerinin sonuçlarını E- Okul sistemine girerler. Öğrencinin okuduğu okuldaki yönetmelik ise öğrencinin devamlılık durumunu sisteme girer. Devamsızlık süresi toplamda 10 (on) gün olduğu için bu husus oldukça önemlidir. E - Okul sistemi de bu nedenle öğrencinin yaptığı devamsızlığı sürekli gösterir. Çünkü herhangi bir devamsızlık aşımında ortalaması ne kadar yüksek olursa olsun öğrenci devamsızlıktan kalabilir. E-Okul sistemi, öğrencinin notlarını ve devamsızlığını gösterse de öğrencinin takdir mi teşekkür mü alacağını göstermez. E-Okul takdir teşekkür hesaplama gibi bir sisteme sahip değildir; fakat biz sizlere nasıl hesaplama yapacağınızdan bahsedeceğiz.
İlk olarak bir dersi ele alalım. Diyelim ki bu ders matematik olsun. Matematik, ortaöğretimde 6 kredilik bir derstir. Yani öğrenciler haftada 6 ders olacak şekilde matematik görürler. Dersin kaç saat alındığı, not ortalaması hesaplarken oldukça önemlidir. Haftada 6 saat matematik dersi alan 7. sınıf öğrencisi, sınavlara ve performans ödevlerinden mükelleftir. Diyelim ki bu öğrenci, ilk sınavından 70, ikinci sınavından 100 almış olsun. Performansı da 80 olmuş olsun. Bu öğrencinin matematik ortalaması şu şekilde hesaplanır;
100+80+70/3 =250/3= 83.3
Bu şekilde öğrencinin matematik dersinden kaç ortalamayla geçtiği belli olur. Bunun sonrasında kaç saat matematik dersi aldığınız oldukça önemlidir. Ortaöğretimde 6 saat matematik dersi alınması mecburdur. Bu durumda da ortaya çıkan ortalamayla aldığı eğitim saati çarpılır. Yani;
83.3X6
Bu yöntem diğer derslerde de uygulanır. Yani beden eğitimi dersi haftada 2 saat görülen bir eğitimdir. Beden dersinden aldığınız notların aritmetik ortalaması alındıktan sonra eğitim alınan saatle çarpılması gerekiyor. O dönemde aldığı tüm dersler aynı şekilde hesaplanır. Tüm derslerin aritmetik ortalaması hesaplandıktan sonra bu ortalamalar toplanır ve eğitimi alınan tüm derslere bölünür. Ortaya çıkan veri, ortalamanızı temsil eder. Ortaya çıkan ortalamanız 50-69.9 arasındaysa öğrenci herhangi bir belge alamaz. Öğrencinin ortalaması 50’nin altında ise öğrenci sınıfta kalır. Öğrencinin ortalaması 70-84.9 arasında ise teşekkür belgesi, 85-100 arasında ise öğrenci takdir belgesi almaya hak kazanır.
E-okul takdir teşekkür hesaplaması 8. sınıf ve E- okul takdir teşekkür hesaplaması 9.sınıf için de aynıdır. İster 8. sınıfta olun isterseniz 9.sınıfta olun E-okul takdir teşekkür hesaplama işlemini anlattığımız şekilde yapabilir, hangi belgeyi alacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca E-okul takdir teşekkür hesaplama işleminin yalnızca notlardan ibaret olmadığını da hatırlatmak isteriz. Sınavlarda başarılı olmak yeterli değildir. Çünkü eğitim kurumu sizi yalnızca bilim konusunda eğitmez, ahlak, kültür ve davranış üzerinde de eğitmek ister. Bu nedenle davranışlarınız da ölçülüp, notlandırma sistemine dahil edilir.
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