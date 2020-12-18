E Okul takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? Karne notu hesaplaması nasıl yapılır?

Dokuz ay boyunca okula giden lise ve ortaöğretim öğrencileri, bahar ve güz olmak üzere iki dönem boyunca eğitim görürler. Öğrenciler, her ders için bir yıl boyunca en az dört sınava girer. Bu sınav sonucunda da takdir belgesi veya teşekkür belgesi alırlar. İşte merak edilen E- Okul takdir teşekkür belgesi hesaplama yöntemi. Teşekkür Belgesi Nedir? Teşekkür belgesi, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin alabileceği belgelerden biridir. Dokuz ay boyunca eğitim gören öğrenciler, çalışmalarının sonucunda belge almaya hak kazanırlar. Bu başarıyı sınavlardan aldıkları notlar etkiliyor olsa da bunun haricinde bu başarıyı etkileyen farklı faktörler de vardır. Bu faktörler; devamlılık, ödevler, projeler, quizler ve performans ödevleridir. Öğrenciler tüm bu görevlerden sorumlulardır. Tüm bu görevleri yerine getirip getirmedikleri ya da ne kadar iyi yapıp yapmadıkları ortalamalarını belirler. Yani tüm hepsini yapıyor olsalar da ortalama bir notla geçebilirler. Ortalama notla geçenlerin aldığı belgeye teşekkür belgesi denir. Öğrencinin ortalaması 70-84.99 arasındaysa, öğrenci teşekkür belgesini almaya hak kazanır. Eğer öğrencinin ortalaması 70’in altında ise öğrenci belge alamaz. Teşekkür belgesi, öğrencinin okuduğu okul tarafından verilen bir belgedir. Tüm bunların yanı sıra, öğrencinin ortalaması 70’in üzerinde olsa bile teşekkür belgesi alamadığı durumlar olabilir. Disiplin cezasına çarptırılmış öğrenci, disiplin cezasını aldığı dönem herhangi bir belge alamaz.

Takdir Belgesi Nedir? Takdir belgesi, not ortalaması 85-100 arasında olan öğrencilerin alabildiği bir belgedir. Öğrencinin okuduğu okul tarafından verilmekle beraber öğrencinin başarılı bir öğrenci olduğunu temsil eder. Ortaöğretim ve lise öğrencileri için geçerli olan bir belgedir. İlkokul veya üniversite öğrencilerine ise verilmez. Eğer öğrencinin ortalaması 85 üzerinde ise bu büyük bir başarıdır. Bu öğrencinin performansta, ödevlerde, projelerde, devamlılıkta, okulda gösterdiği davranışlarda ve sınavlardan aldığı notlarda oldukça başarılı olduğunu gösterir. Tüm bunlarda başarılı olan bir öğrencinin takdir almama durumu da olabilir. Yukarıdaki bahsettiğimiz gibi dönem içinde işlediği herhangi bir disiplin suçu, öğrencinin takdir belgesini almasına engeldir. E- Okul Nedir? E- Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulmuş bir sistemdir. E-Okul sisteminin amacı çevrimiçi bir şekilde öğrencilerin notlarını, devamsızlıklarını görmelerini sağlamaktır. Öğrencinin okuduğu okuldaki yönetim ve öğretmenler, tabi tuttuğu sınavlar ve performans ödevlerinin sonuçlarını E- Okul sistemine girerler. Öğrencinin okuduğu okuldaki yönetmelik ise öğrencinin devamlılık durumunu sisteme girer. Devamsızlık süresi toplamda 10 (on) gün olduğu için bu husus oldukça önemlidir. E - Okul sistemi de bu nedenle öğrencinin yaptığı devamsızlığı sürekli gösterir. Çünkü herhangi bir devamsızlık aşımında ortalaması ne kadar yüksek olursa olsun öğrenci devamsızlıktan kalabilir. E-Okul sistemi, öğrencinin notlarını ve devamsızlığını gösterse de öğrencinin takdir mi teşekkür mü alacağını göstermez. E-Okul takdir teşekkür hesaplama gibi bir sisteme sahip değildir; fakat biz sizlere nasıl hesaplama yapacağınızdan bahsedeceğiz.