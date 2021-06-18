e-Okul veli girişi! Karneler yüklendi mi? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl çıkartılır?

18 Haziran itibariyle 2020 – 2021 yılına dair karneler, öğrencilere e-Okul sistemi üzerinden açılıyor. Dijital olarak karnelerine ulaşabilen öğrenciler aynı zamanda 2 Temmuz tarihinde talep etmeleri halinde basılı olarak da okullarından alabiliyorlar. Karnelerin verilmesi ve okulların 2 Temmuz tarihinde kapanmasının ardından ise bu yaz 5 Temmuz tarihinde telafi eğitimi programı başlıyor.

2 TEMMUZ'DA BASILI KARNE

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'da (bugün) e-Okul üzerinden erişeme açacak.

İsteyenlere karne ve başarı belgeleri okul müdürlüklerince 2 Temmuz'da basılı olarak verilebilecek.

Karnelerin verilmesinin ardından ise telafi eğitimi süreci başlayacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz - 31 Ağustos arasında düzenlenecek.

İkinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

E-OKUL İLE KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin sistemde bulunan karnesine erişmek için e-Okul uygulamasına giriş yapmak gerekiyor.