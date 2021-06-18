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  4. e-Okul veli girişi! Karneler yüklendi mi? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl çıkartılır?

e-Okul veli girişi! Karneler yüklendi mi? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl çıkartılır?

18.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde 18 Haziran Cuma itibariyle karnelerin e-Okul sistemi üzerinden dijital olarak erişime açılacağı bilgisini vermişti. 2020 – 2021 yılı eğitim öğretim yılını koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrencilerin karne heyecanı bugün itibariyle başladı. Peki e-Okul ile karne sorgulaması nasıl yapılır? e-Okul karneleri erişime açtı mı?

e-Okul veli girişi! Karneler yüklendi mi? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl çıkartılır?

18 Haziran itibariyle 2020 – 2021 yılına dair karneler, öğrencilere e-Okul sistemi üzerinden açılıyor. Dijital olarak karnelerine ulaşabilen öğrenciler aynı zamanda 2 Temmuz tarihinde talep etmeleri halinde basılı olarak da okullarından alabiliyorlar. Karnelerin verilmesi ve okulların 2 Temmuz tarihinde kapanmasının ardından ise bu yaz 5 Temmuz tarihinde telafi eğitimi programı başlıyor.

2 TEMMUZ'DA BASILI KARNE
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'da (bugün) e-Okul üzerinden erişeme açacak.

İsteyenlere karne ve başarı belgeleri okul müdürlüklerince 2 Temmuz'da basılı olarak verilebilecek.

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Karnelerin verilmesinin ardından ise telafi eğitimi süreci başlayacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz - 31 Ağustos arasında düzenlenecek.

İkinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

E-OKUL İLE KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin sistemde bulunan karnesine erişmek için e-Okul uygulamasına giriş yapmak gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden e-Okul'a giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan ilgili alanları doldurmanız gerekli.

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Bu bölümde öğrencinin TC kimlik numarası, okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz.

Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme giriş yapabilir ve öğrenci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

e-Okul Dijital Karne Sorgulama Ekranı için TIKLAYIN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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e-okul Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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