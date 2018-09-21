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e-posta ile gelen büyük tuzak

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

TEKNOLOJİNİN gelişmesiyle emek vermeden para kazanmak için çabalayan kişiler, parayı kolay kazanmak için her geçen gün yeni yöntemler buldu.

e-posta ile gelen büyük tuzak

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - TEKNOLOJİNİN gelişmesiyle emek vermeden para kazanmak için çabalayan kişiler, parayı kolay kazanmak için her geçen gün yeni yöntemler buldu. Hacker'lar, yeni yöntemde, kişilere e-posta göndererek, ellerinde kişisel bilgilerinin yanı sıra uygunsuz fotoğraf ve görüntülerinin olduğu yalanını söyleyip, verdikleri hesap numarasına istedikleri para yatırılmadığı taktirde aile bireylerine gönderip, internet sitelerinde yaymakla tehdit ediyor. Hacker'ların, inandırıcı olabilmek için mail attıkları kişilerin fotoğraflarına fotomontaj bile yaptıkları saptandı. Polis, araştırmasında tehdit eden kişilerin Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Çin'de bulunduklarını ortaya çıkardı.
Bilişim alanında yaşanan gelişmelerle dünyanın herhangi bir noktasındaki biri, binlerce kilometre uzaklıktaki başka kişi üzerinden internet ortamında istediği gibi işlem yapabilmeye başladı. Bilişim, insan hayatını kolaylaştırırken, kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin elinde de tehdide dönüştü. Güvenlik güçleri ise bu yöndeki araştırma ve çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hacker'lar, yeni yöntemde, kişilere e-posta göndererek, ellerinde kişisel bilgilerinin yanı sıra uygunsuz fotoğraf ve görüntülerinin olduğu yalanını söyleyip, verdikleri hesap numarasına istedikleri para yatırılmadığı taktirde aile bireylerine gönderip, internet sitelerinde yaymakla tehdit ediyor. Hacker'ların, inandırıcı olabilmek için mail attıkları kişilerin fotoğraflarına fotomontaj bile yaptıkları saptandı. Tehdit ettiği kişilerden para alan hacker'ların, aynı yöntemle aynı kişiden defalarca para aldığı da öğrenildi.
'ŞİFRELEME' YÖNTEMİ
Polisin internet üzerinden tespit ettiği diğer haksız kazanç yöntemi ise büyük şirketler için kurulan sistem oldu. Hacker'ların, özellikle şirketlerin mali kayıtlarının tutulduğu sistemlere virüslü e-postalar gönderdiği, bu yöntemle sisteme giren kişilerin, mevcut şifreyi değiştirdiği saptandı. Şirketlerin mali kayıtlarının tutulduğu sistemi hacker'lardan geri alabilmek için de binlerce liralık ödemeler yaptığı öğrenildi. Bu iki yöntem üzerindeki çalışmalarını sürdüren İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü uzmanları, hacker'ların kullandığı IP kayıtlarının Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Çin'de olduğunu saptadı. Elde edilen bu bilgilerin, adli soruşturmalarda ilgili ülkenin adli birimlerine gönderildiği açıklandı.
'ZORLU ŞİFRE KULLANIN' UYARISI
Emniyet yetkilileri, özellikle şirketlerde, işleyişin hızlı olabilmesi için sistemlerde kolay olarak değerlendirilen güvenlik önlemleri alındığını söyledi. Yetkililer, hacker'ların kurbanı olmamak için şirketlerin karmaşık şifreleme tekniklerini kullanmalarını tavsiye etti. Bireysel olarak uygunsuz fotoğraf ve görüntü tehditleriyle para sızdırılması yönteminde ise bu tür girişimde bulunanlarla kesinlikle iletişim kurulmaması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, bunun yapılması durumunda şebekenin para sızdırma tekniklerini kullanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

FOTOĞRAFLI

e-posta ile gelen büyük tuzake-posta ile gelen büyük tuzak

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