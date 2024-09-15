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E-Rapor nedir, nasıl düzenlenir? E-Rapor sorgulama ve e-Rapor rapor doğrulama

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.09.2024 14:27
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Tüm gündelik hayat işleri artık internet üzerinden yapılabilmekte, çeşitli ödemeler, banka işlemleri, alışverişler tek bir tuş ile gerçekleştirilebilmektedir. İnternetin bu derece yaygınlaşması ve teknolojinin gitgide daha da gelişmesi ile artık devlet dairelerindeki işlemler de tek bir sistem üzerinden yapılabilir hâle gelmiştir. Bu noktada sorgulanan sistemlerden biri de "E-Rapor"dur.

E-Rapor nedir, nasıl düzenlenir? E-Rapor sorgulama ve e-Rapor rapor doğrulama

İçindekiler

  • E-Rapor nedir?
  • E-Rapor sistemi nedir?
  • E-Rapor ne işe yarar?
  • E-Rapor nasıl düzenlenir?
  • E-Rapor avantajları nelerdir?

Devletin vatandaşlar için geliştirdiği bir e-Hizmet olan e-Devlet sistemi, tüm resmî kurumları, bakanlıkları, müdürlükleri ve hatta sağlık merkezleri gibi çeşitli kuruluşları tek bir sistem üzerinde toplamıştır. Bu sayede vatandaşlar çeşitli işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmekte ya da takip edebilmektedir. Aynı şekilde birçok resmî geçerliliği bulunan belge de internet üzerinden oluşturulabilir ya da paylaşılabilirdir.

E-Rapor nedir?

E-Rapor sistemi, Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen ve geliştirilen bir sistemdir. Sağlık Bakanlığı ve sağlık kuruluşları tarafından verilen tüm raporlar e-Rapor sistemi sayesinde elektronik ortamda ve e-imzalı bir şekilde hazırlanabilmektedir.

E-Rapor sistemi sayesinde birçok sağlık hizmeti ve işlemi çok hızlı ve çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir bir hâle gelmiştir. Sağlık Bakanlığı ve sağlık kuruluşları tarafından verme yetkisi bulunan e-Rapor vatandaşın talebi üzerinde en çok 1 ay içinde çıkartılabilmektedir.

E-Rapor sistemi nedir?

E-Rapor sistemi birden fazla bileşenden oluşur. Her bir bileşen farklı fazlarda işleme alınır ve sırası ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve diğer ilgili sistemlerle entengre edilir. Bu bileşenlerden bazıları şunlardır:

  • e-Doğum raporu,
  • e-Sürücü raporu,
  • e-Engelli raporu vb.

E-Rapor sistemi, aile hekimliğinden başlayacak şekilde hastane ve komisyon süreçlerine dek sürücü raporlarının da hızlı ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Önemli bir uygulamadır ve bu tür işlemlerde vatandaşlara da sağlık çalışanlarına da hız kazandırır.

E-Rapor ne işe yarar?

E-Rapor, resmî geçerliliği bulunan bir sistemdir. Hukuki olarak başvuru yapan kişinin (örneğin engelli raporu alacaksa) bedenen ya da akli olarak sağlıklı olduğunu gösteren, söz konusu kişinin belli bir iş görevi ya da amacı yerine getirebilmek için uygun olup olmadığına dair yetkili doktor tarafından gerçekleştirilen muayene sonrası oluşturduğu ve de onayladığı bir rapordur.

Bu rapor elektronik ortamda uygulanır ve bu nedenle de internet üzerinden çok kısa süre içinde hazırlanabilir. Ancak resmî olarak ve kanunlarca geçerli kabule edilir. İşlemleri tamamlanmış olan raporların üzerinde silme ya da düzeltme yapılacaksa bu yetki yalnızca ISM (İş Sürekliliği Merkezi) kurumunda bulunur.

E-Rapor nasıl düzenlenir?

Düzenlenen E-Rapor sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi Sağlık Bakanlığı sitesi üzerinden de gerçekleştirilebilir. Vatandaşlar gerek görüldüğü takdirde E-Rapor rapor doğrulama işlemi için de ilgili sağlık kurumuna başvuru yapabilir.

E-Rapor düzenlenirken rapor teşhis kodları ve etken madde listeleri kullanılır. Örnek olarak SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından e-Rapor düzenlenirken hastanelerin kendilerine ait yazılım sistemleri üzerinden bilgiler kaydedilir ve rapor oluşturulur. Ardından başhekimlik onayı gelir onaydan sonra da raporlar MEDULA (Medikal Ulak) sisteminde görüntülenebilir hâle gelir.

E-Rapor avantajları nelerdir?

E-Rapor avantajları hem vatandaşları hem de sağlık çalışanlarını kapsar. Amacı ve hedefi doğrultusunda e-Rapor sisteminin en bilinen avantajlarından bazıları şunlardır:

  • Raporlar elektronik ortamda hazırlandığı için zaman kazanılır.
  • Eğer raporda hata olursa hastaneler anında elektronik ortamda işlem yapabilir.
  • Basılı rapor istenmemesi nedeni ile kağıt israfından da kurtulunmuş olur.
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı rapor sağlık raporu
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