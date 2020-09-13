'E-Scooter Yönetmeliği'nde ilk adım atıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce online olarak gerçekleştirilen bisiklet ve elektrikli scooter ile ilgili Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı'nın ikincisi sektör temsilcilerinin katılımı ile Bakan Karaismailoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ulusal ve uluslararası başlıkları ile şehir yaşamına hareket ve özgürlük katan, çağdaş mikro ulaşım sistemlerinin geleceği derinlemesine masaya yatırılırken, sektörün şu anki durumunun yanı sıra sağlanması gereken standartlara yönelik ilk belirlemeler de yapıldı. Toplantıda, dünya çapında 4.6 milyon e-scooter sayısının 2024’e kadar 6 katına çıkacağının tahmin edildiğine işaret edilirken, dünyada yıllık 1.7 milyar ton karbon salınımının mikro hareketlilik araçları ile azaltılmasının beklendiğine dikkat çekildi. 'TÜRKİYE’DE 35 BİN E-SCOOTER KULLANILIYOR' Bakan Karaismailoğlu, 83 milyonu aşan ülke nüfusunun yüzde 92’sinden fazlasının şehir ve ilçe merkezlerinde yaşadığına da dikkat çekerek, "Şu anda Türkiye’de 35 bin e-scooter, 3 milyonu aşkın vatandaşımız tarafından kullanıyor. Ancak özellikle salgın döneminde, alternatif ulaşım araçlarına olan talep ve bu araçların trafikte varlığı hızla arttı. Biz de günün şartlarına ve beklentilere uygun, yenilikçi bir hareketlilik sistemi oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza hız verdik" diye konuştu. Mikro hareketlilik araçlarının gürültüsüz olmalarının yanı sıra, karbon emisyonu açısından çevre dostu sistemler olduğunu da kaydeden Karaismailoğlu, bu noktada mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşması, belli standartların ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla düzenleme yapılması için adım attıklarını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Tüm çalışmalar sonucunda vizyonumuzu tüm ulaşım hatlarımızda, yol kapasitemizin ve enerjinin verimli kullanılması, seyahat sürelerinin ve çevreye verilen zararın azaltılması, hareketliliğin sağlanması ile birlikte trafik güvenliğinin artırılması olarak belirledik. Bu doğrultuda, araçların kent içi yol güvenliğine etkileri, altyapı ile ilgili ortaya çıkacak ihtiyaçlar ve kullanım koşullarını düzenlemek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca işletmeciler arasında rekabetin sağlanması ve yeniliklerin teşvik edilmesi, etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemini oluşturmak istiyoruz. Girişimcilerin önünü açmak ve gerekli çalışmalara destek vermek amacıyla, bakanlıklar, yerel yönetimler, reel sektör ve sivil toplum örgütleri arasındaki eş güdümü önemsiyoruz." İLK BELİRLEMELER YAPILDI Karaismailoğlu, kullanıcı yaş sınırının belirlenmesi, kullanım ve güvenlik aksesuarlarında zorunluluk getirilmesi, hız sınırlarının ve şehir içi kullanım güzergahlarının belirlenmesi gibi birçok konuda düzenleme yapılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Emniyet önlemlerinin yanında araç ve şirketlerin lisanslarının olmaması sorunuyla karşı karşıyayız. Bu araçların kullanımı ile ilgili engellerin aşılması için, kamu-özel sektör iş birliği önemlidir. Bu nedenle sektörde standartlarımızı oluşturacağız, vatandaşlarımızın hem güvenliğini hem de en iyi standartlarda hizmet almasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.