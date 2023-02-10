e-Seferberlik nedir, ne anlama gelir? Ticaret Bakanlığı'ndan e-Seferberlik açıklaması

e-Seferberlik nedir, ne anlama gelir soruları, Ticaret Bakanlığı'nın 'e-Seferberlik' duyurusu sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Ticaret Bakanlığı; 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminden zarar gören depremzedelere yardımların sorunsuz toplanması ve ulaştırılması için harekete geçti. İşte Bakanlıktan yapılan e-Seferberlik açıklaması...

E-SEFERBERLİK NEDİR?

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla bakanlığımız himayelerinde e-Seferberlik başlatılmıştır. Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır"

e-Seferberlik'te elektronik ticaret pazar yerlerinin satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmayacağı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın uygun fiyatla satın aldıkları ürünler ihtiyaç sahiplerine hızlı bir biçimde ulaştırılarak yaraların sarılmasına katkı sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın satın aldığı ürünler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD’ın belirleyeceği teslimat noktalarına bakanlığımız koordinasyonunda ilgili platformlar ile kargo ve lojistik işletmecileri tarafından ulaştırılacaktır"



