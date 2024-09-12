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E-Sınav nedir? E-Sınav sonuçları ve e-Sınav itiraz başvuru

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.09.2024 00:56
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Teknoloji çağının yaşandığı bu çağda artık birçok resmî işlem de internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Günümüzde neredeyse tüm devlete ait kurumlarda ve kuruluşlarda internet üzerinden işlem yapılabilmekte ve hatta resmî belgeler de elektronik ortamlarda düzenlenebilmektedir.

E-Sınav nedir? E-Sınav sonuçları ve e-Sınav itiraz başvuru

Elektronik sistemler, günümüzde çok sık kullanılır hâle gelmiştir. Tüm resmî kurumlardaki randevu işlemleri, belge oluşturma ya da çeşitli talepler de kurumların internet siteleri üzerinden ya da mobil telefonlara indirilebilen uygulamaları aracılığıyla yapılabilmektedir. Eğitim sistemi de bu durumdan nasibini almış ve derslerden sınavlara birçok işlem de internet üzerinden yapılabilir hâle getirilmiştir.

E-Sınav nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB’in) öğrencilere sunduğu hizmetlerden biri olan elektronik sınav sistemi ya da diğer adı ile e-Sınav henüz alanı kısıtlı olsa da elektronik ortamda yapılan sınavlar için kurulan bir sistemin ismidir.

Genel tanımı ile e-Sınav, basılı bir evrak gereksinimi duymaksızın sınav uygulaması ve sınav değerlendirmelerine ilişik her türlü işlemin elektronik ortamda gerçekleştirildiği sınav türü olarak ifade edilebilir.

E-Sınav nasıl yapılır?

E-Sınav MEB tarafından takip edilen bir sistemdir. Bu platforma T.C kimlik numarası ve kullanıcı adı ile direkt olarak giriş yapılabilir. Şu an için sürücü kursları tarafından kullanılabilen ve sürücü adaylarının girdiği sınavlarda geçerliliği bulunan e-Sınav sonuçları ilgili sürücü kursu ve MEB üzerinden öğrenilebilir.

Girilen e-Sınav sonuçları genel olarak sınavlardan yaklaşık 10 gün sonra açıklanır. Sürücü adayları ehliyet e-Sınav sonuçlarını görüntüleyebilmek için e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak MEB sitesine ve uygulamasına giriş yapabilirler.

Adaylar sınav girdikten sonra e-Sınav sonuç açıklama yetkisi bulunan kurumlardan ehliyet sınav sonucu sorgulama kısmına girerek sonuçlarını görüntüleyebilirler. Ehliyet sınavı sonucunu görüntüleyebilmek için e-Devlet üzerinden işlem yapılacaksa öncelikli olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekir.

T.C. kimlik numarası ve bir kez verilen kişiye özel e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan arama kısmına ilgili bilgiler yazılarak ehliyet sınavı ya da e-Sınav sonuçlarını görüntüleyebilmek mümkün olur.

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Anahtar Kelimeler:
sınav
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