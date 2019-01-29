"e-Tapu anket" uygulamasıyla vatandaşın memnuniyeti ölçülecek

İLKAY GÜDER - Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin verdiği hizmetten vatandaşın memnun kalıp kalmadığı, "e-Tapu anket" uygulamasıyla takip ediliyor.

Türkiye genelindeki tüm tapu işlemleri, kamuda bir ilk olan "iş zekası platformu" ile anında izlenirken, günlük, yıllık şeklinde il ya da ilçe bazında her bilgiye anında ulaşılıyor.

Saniyede 1, yılda 8 milyonun üzerinde tapu işlemi yapılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, bilişim altyapısıyla vatandaşlara daha şeffaf, hızlı ve kaliteli hizmet vermek için 2 ay önce "e-Tapu anket" uygulaması başlatıldı.

"Ölçülemeyen şey yönetilemez" ilkesiyle çalışılan kurumda, uygulama sayesinde bilgilerden elde edilen veriler, hizmet kalitesini geliştirmek için kullanılacak.

- "Memnuniyet" anketi

Daha iyi yönetim için vatandaş memnuniyetini ölçmeye önem verilirken, vatandaşlar söz konusu uygulamayla e-Devlet üzerinden "memnuniyet" anketine katılabilecek.

Buna göre, e-Devlet'ten tüm tapu müdürlüklerinde vatandaşa verilen hizmetler, "e-Tapu anket" uygulamasıyla takip ediliyor.