E-TİCARET DOLANDIRICILARINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA

Haber-Kamera: Güven USTA/İSTNBUL,(DHA)

Türkiye'de satışı yasal olmayan elektronik sigara satışı yaparak vatandaşları internet siteleri üzerinden tuzağa düşürüp dolandıran şebeke çökertildi. Kargo ile "kapıda ödeme" ya da "havale" yalanı ile sözde sipariş alıp, sipariş aldıkları üründen farklı bir ürün göndererek mal satışı gerçekleştiren şebekeye yapılan operasyon polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de satışı yasal olmayan elektronik sigara üzerinden vatandaşları e-ticaret siteleri aracılığı ile dolandıran bir şebekeyi tespit etti.

Çalışmalar kapsamında, URL adresi ile e-ticaret dolandırıcılığı yapan 12 ayrı siteyi tespit eden polis ekipleri, "kapıda ödeme" ya da "havale" yalanı ile sipariş alarak vatandaşlara sipariş edilen ürünün dışında alakasız mal satışı gerçekleştiren 8 şüpheliyi belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılara yönelik operasyon düzenleyen polis, Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.U., Y.Y., N.Y., F.K. ve F.Ç. adlı zanlıları gözaltına aldı.