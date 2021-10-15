“E-Ticaret Sektörü Pandemiyle Birlikte 66% Büyüdü”

İstanbul’u dünyanın önemli e-ticaret merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla 21 Ekim’de İstanbul’da yapılacak World E-Commerce Forum öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

E-ticaret verileri, pandemi öncesi ve sonrası e-ticarette büyüme ve e-ticaret sektöründe istihdam açığı gibi konuların ele alındığı toplantıda, pandeminin etkisiyle e-ticaret sektöründe patlama yaşandığına dikkat çekildi.

E-ticaret yapan şirket sayısının yıl sonuna kadar 350 bini bulmasının beklendiğini ifade eden Uluslararası E-İhracat Platformu Başkanı Ömer Nart, “Bu artış beraberinde eleman açığını da getirecek. Pandemiden önce 2019 yılında Ticaret Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de e-ticaret yapan şirket adedi 54 bin civarındaydı. Bu rakam 2020 yılında 257 bin adet oldu. Bu sene 2021 yılı bittiğinde bu rakamın 350 bin olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

“E-ticaret sektöründe 1 milyon istihdam açığı bulunuyor”

Özellikle lojistik ve dijital pazarlama alanı gibi birçok alanda ciddi anlamda istihdam açığı olduğunu kaydeden Nart, “İstihdam açığında tabi ki baş hat lojistik. Bu hatta yaşanan sorunlar birçok yatırımcıyı da bu yöne itti ve çok sayıda lojistik şirketi kuruldu ve bu alanda 1 milyon kişiye istihdam sağlanabilir” şeklinde konuştu.

Türkiye'de e-ticaret hacminin ileriki dönemlerde daha da büyüyeceğini belirten Nart, “Türkiye'de e-ticaret rakamları pandemi döneminde astronomik bir şekilde artmış durumda. 300 milyar TL büyüklüğe koşan Türkiye e-ticaret sektörü, pandemiyle birlikte yüzde 66 büyüdü. Sektör, 5 yılda kat edeceği yolu 1 yılda kat etti. En güncel rakamlara bakacak olursak 2020 yılında 226 milyar TL'lik bir hacimden bahsedebiliriz. Tabi bu rakamın geleneksel perakende içindeki oranı 2020 yılında yüzde 16 fakat 2019 yılına baktığımızda ise bu oran yüzde 9'du. 2021 yılını bitirdiğimizde ise bu rakamın yüzde 20 civarında olacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Nart, “E-ticaret sektöründe eğer ki 2-3 senelik bir deneyiminiz varsa 5 bin TL ile 7 bin TL bandında maaş skalasıyla işe başlanıyor. Deneyim ve pozisyon arttıkça maaş ona göre artıyor. E-ticaret direktörü olursanız şirketin büyüklüğüne göre 45 bin TL maaşlara kadar uzanıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin 2020’nin ilk 6 ayında 1,4 milyar TL’lik e-ihracat yaptığını hatırlatan UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç da World E-Commerce Forum toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Güçlü ve etkin lojistik ağımız sayesinde dünya genelinde 220’den fazla ülke ve bölgeye müşterilerimiz ihracat ile ulaşabiliyor. Dünyada e-ihracat hacmi bugün 994 milyar dolar. Bu rakamın kısa bir süre içerisinde 2,4 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Ülke olarak biz bu dinamik pazardan 1,4 milyar dolar pay alıyoruz. Türkiye e-ihracatta güçlü adımlar atıyor. Bugün Uşak’taki bir üretici San Francisco’ya rahatlıkla ürün yollayabiliyor. Bizim müşterilerimiz içinde 160 ülkeye baklava, 65 ülkeye incir satan var. Bu rakamlar artacak. Türkiye’nin kg. başına ihracatı şu an 1,5 dolarken, e-ihracatla bu rakam 50-60 dolarlara çıkıyor. Türkiye’nin e-ihracat ve e-ticaret konusunda bölgede lokomotif olması için bu etkinliğin önemi büyük” dedi.

