E-Ticaret sitelerinde bu ay en çok talep gören ürünler

Zamanın büyük bir hızla aktığı modern yaşama ayak uydurabilen internet alışverişlerinde kolaylık sağlamak ve ürünler hakkında fikir sahibi olabilmek için ürünlerin özelliklerini incelemek önemli bir detay. Bu detayları sizler için bir araya getirdik ve bu ay e-ticaret sitelerinde en çok rağbet gören ürünleri sizin için sıraladık. Siz de ilginizi çeken ürünlere göz atmak ve satın almak isterseniz listemizi inceleyebilirsiniz.

1. Puflu doğal ahşap ayakkabılık

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Üzerindeki yumuşacık pufu sayesinde rahatça oturabileceğiniz, doğal ahşap rafları sayesinde ayakkabılarınızı düzenleyebileceğiniz bir ürünle karşınızdayız. Şık tasarımıyla evinize farklı bir hava katacak bu ayakkabılık, eviniz için uzun zamandır aradığınız ürün olabilir. Üzerinde hiçbir vernik ya da boya işlemi yapılmamış doğal ahşaptan üretilen ayakkabılık, pufu ile birlikte demonte şekilde geliyor. Kurulumunu kolayca kendiniz evinizde yapabilirsiniz. 3 bölmeden oluşan ayakkabılık, her kata 3’er adet olmak üzere toplamda 9 çift ayakkabı kapasitesine sahip.

2. Madame Coco Banyo Paspası ile banyolarınız artık daha şık

Kaydırmaz tabanı ve yumuşacık yapısı sayesinde Madame Coco Banyo Paspası ile banyoda her adımınızda rahatlığın keyfini çıkarabilirsiniz. Hem konforu hem şık stili ile göz kamaştıran paspaslar 2’li şekilde ve farklı renk seçenekleriyle beğeninize sunuluyor. Büyük veya küçük alternatifleri de bulunan ürün tüm banyolarda kullanılabilir. Kendi gereksinim ve beğenilerinize göre tercih edebileceğiniz banyo paspasları banyonuzun dekoruna kolayca uyum sağlayacak. Banyonuzda estetik bir hava yaratacak tasarımıyla Madame Coco Carol 2’li Banyo Paspasları, bu ay en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.

3. Bu duvar askıları çok farklı

Anahtar, mont, ceket, şapka, palto, havlu, bornoz ve daha birçok şeyi asabileceğiniz kancalar yüksek kaliteli kayın ağacından üretiliyor. Bu sayede uzun ömürlü ve çevre dostu bir kullanım sağlıyor. Masif ahşap duvar askıları pürüzsüz ve çapaksız olduğu için kullanımı oldukça rahat ve kolay. Eğimli ve şık tasarımı sayesinde görsel olarak da evinize çok yakışacak bu ürünü evinizin hemen her odasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Giriş, banyo, oturma odası, mutfak veya yatak odanızda hem aksesuar hem düzenleyici olarak bu askı kancalarını tercih edebilirsiniz.

4. Konfor ve şıklık bir arada: ponponlu yastık kılıfı

Evinizi güzelleştirecek, en çok talep edilen ürünlerden bir diğeri de BC Home Ponponlu Dekoratif Yastık Kılıfı. 43 cm x 43 cm ölçüsü ile standart tüm kırlentlerinize uyum sağlayabilecek bu yastık kılıfının en konforlu özelliği ise çift yönlü kullanım imkânına sahip olması. Polar kumaştan üretilen, A kalite, antialerjik yastık kılıfı; ponponlu şık tasarımıyla evinize farklı bir hava katacak. Yastık kılıfının alt kısmında fermuar bulunuyor. Böylece kolayca çıkarılıp yıkanabiliyor. Bunlara ek olarak kılıfın üretiminde uluslararası standartlarda sertifikalı, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen su bazlı tekstil boyaları kullanılıyor.

5. Dekoratif ayna evinizde göz kamaştıracak

Bu şık, pratik ve dekoratif Hosoncovy PU Deri Askılı Ayna'yı hem yatak odası hem oturma odası ve salonlarda kullanmanız mümkün. Ayna çerçevesi ve kayışı yüksek kaliteli deriden üretiliyor. 25 cm çapı bulunan ayna oldukça sağlam bir yapıya sahip. Ürün tasarımında yüksek çözünürlüklü bir cam kullanılıyor ve bu sayede ayna net görüntü sağlıyor. Kalınlaştırılmış kayışı ve sağlam malzemelerden üretilen gövdesiyle ürün, kolay kolay deforme olmuyor ve uzun süreli kullanım sunuyor. Bu şık parçayı bir çivi veya kanca yardımıyla duvarınıza asarak kullanabilirsiniz.

6. Evin en önemli yardımcılarından biri: kozmetik düzenleyici

Evinizde büyük kolaylık sağlayan ve aradığınızı düzenli şekilde bulmanıza yardımcı olan en önemli eşyalardan biri elbette ki düzenleyiciler. En çok talep edilen ürünlerden biri ise basit ama şık ve sevimli tasarımı ile güzel bir ev dekorasyonu olmaya aday TOPBATHY Kozmetik Düzenleyici Kulak Çubuğu Tutucu. Banyo dolabı veya tezgâhına yerleştirebileceğiniz bu ürün; kulak pamuğu, pamuk parçaları, kürdan, makyaj pedi, gibi küçük eşyalar için tasarlanmış mükemmel bir seçenek. Yüksek kaliteli ABS malzemeden üretilen ürün sağlam, uzun ömürlü ve güvenli. Ayrıca şeffaf kapak tasarımı sayesinde ne zaman tekrar doldurulması gerektiğini kolayca görebilirsiniz.

7. Onsuz olmaz tabii: Bamyum avize

Evinizin odalarını tasarlarken olmazsa olmaz ürünlerden biri elbette avizeler. Evinizin görüntüsünü büyük ölçüde değiştirecek olan Bamyum Champion Beyaz Avize ise modern ve şık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Avize gövdesi metalden imal edilmiş olan ürünü, boyutlarını inceleyerek seçebilirsiniz. Uzunluğu 35 cm ve yüksekliği 20 cm olan avize için 60 Watt tasarruflu, halojen ve led ampul kullanabilirsiniz. Ürünün tüm parçalarını ise gerekli durumlarda ayrı ayrı temin edebilmeniz mümkün. Askı aparatları ile birlikte gelen ürünü monte etmek de oldukça kolay.

8. Eviniz dekoratif aydınlatma ile ışıl ışıl olacak

Hem uygun fiyatlı hem evinde dekoratif bir ürün kullanmak isteyenlerin tercihi olan Miremi Peri Led Pilli Dekoratif Aydınlatma ile evinize farklı bir hava katabilirsiniz. Pil ile çalışan sarı ışıklı aydınlatmayı evinizde yardımcı ışık olarak kullanmakla kalmayıp yaşam alanlarını kişiselleştirmenizi ve stilinizi ortaya çıkarmanızı sağlayacak bir detay olarak tercih edebilirsiniz. İster yılbaşı ağacını ister fotoğraf çerçevelerini süsleyin. Dilerseniz kitaplık ya da yatak başlıklarında da tercih edebilirsiniz. 5 metre uzunluğundaki bu dekoratif aydınlatma, evinizde farklı bir alan yaratmak için oldukça iyi bir seçim.

9. İşinizi kolaylaştıran dijital masa saati

Hem dijital masa saati hem gece lambası olarak kullanabileceğiniz MOSUO Dijital Saat, farklı özellikleri ile dikkat çekiyor. Kablosuz ve USB kablosu üzerinden şarj edilebilen bu çalar saat size 13 farklı müzik sesi ve 3 ses seviyesi seçeneği sunuyor. Ekranın parlaklığını değiştirmek de saati ayarlamak da çok kolay. Pil göstergesi mevcut olan üründe pil seviyesinin azalması durumunda hatırlatıcı bir sembol yanıp sönüyor. Dijital çalar saat ledli özelliği sayesinde elektrik tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda ayna, sıcak göstergesi ve erteleme özelliği gibi işlevleriyle de oldukça etkili bir seçim. Modern tasarımlı bu masa saatini arkadaşlarınız, aileniz ve sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz.

10. Karartma perdeleri ile evde sinema keyfi yapabilirsiniz

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Kullanım kolaylığı ile ön plana çıkan ÖZENEV Blackout Karartma Perdeleri, güneşi keserek size geniş bir konfor alanı sağlıyor. Dilerseniz perdeleri çekip gerçek sinema hissi ile film izleyebilir, dilerseniz derin bir uykunun keyfini çıkarabilirsiniz. Ürün yumuşak dokulu polyester kumaştan üretiliyor. Kumaşında kullanılan teknoloji sayesinde hiç ışık geçirmeyen perdeleri uzun yıllar kullanabilirsiniz. Ürünü ekstrafordaki iplikleri çekerek istediğiniz pilede kullanmanız da mümkün. Üstelik satın aldığınızda blackout karartma perde, aynı kumaştan kol bağı, perde korniş düğmeleri ve perde kilidi ile birlikte gönderiliyor.