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E-Ticaret ve E-İhracatın tüm paydaşları Futurecommerce360 Konferansı’nda bir araya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:58 | Son Güncelleme

E-ticaret ve E-İhracatın tüm paydaşları 20 Kasım’da Grand Pera İstanbul Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek olan FutureCommerce360 Konferansı’nda bir araya geliyor.E-ticaret ve e-ihracat tüm yönleriyle 20 Kasım’da Grand Pera İstanbul Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek olan FutureCommerce360 Konferansı’nda ele alınacak.Alkaş’ın düzenlediği konferansa Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD),Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ,Gıda Perakendecileri Derneği (GPD),Kategori Mağazacılığı Derneği(KMD) ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD)destek veriyor.Ana sponsorluğunu Inveon’un üstlendiği konferansta AliExpress, CevaLogistics, Nebim, RelatedDigital, Nielsen, Grand Pera, MediaMarkt ,Coca Cola İçecek, Fırın Sanatı, Vergnano ve daha birçok kuruluş sponsor olarak yer alıyor.“Gelenekselden Dijital Dönüşüme Ziyaretçi Verileri Neler Söylüyor?”, “E-ticaret Ekosistemi: Ödüllü Projeler, Başarısı Kanıtlanmış Çözümler, Sahadan Paylaşımlar”, “Dijital Yol Çizerken Stratejiyi Nasıl Kurgulamalı?”, “E-ihracat ve E-ticarette Önümüzdeki 5 Yılı Nasıl Tasarlamalıyız?”, “Sınırları Aşan Ticaret”, “Son Tüketici Deneyimini İyileştirmek”, “Tüketicilerin Dijital Alışkanlıkları Ülkeden Ülkeye Nasıl Bir Değişim Gösteriyor?”, “Pazaryerleri ve Markaların Ortaklaşa Rekabeti” ve “Perakendeci Gözüyle Değişim” başlıkları ile oturumlar düzenlenecek konferans, e-ticaretin tüm paydaşlarının görüşleri alınarak ilmek ilmek işlendi.Geleceğin Ticareti, Ticaretin GeleceğiTürkiye’de online perakendenin yüzde 38 büyüyerek 31,5 milyar TL’lik bir pazar haline geldiği ve hızla büyüdüğü görülüyor.

E-Ticaret ve E-İhracatın tüm paydaşları Futurecommerce360 Konferansı’nda bir araya geliyor

E-ticaret ve E-İhracatın tüm paydaşları 20 Kasım’da Grand Pera İstanbul Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek olan FutureCommerce360 Konferansı’nda bir araya geliyor.
E-ticaret ve e-ihracat tüm yönleriyle 20 Kasım’da Grand Pera İstanbul Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek olan FutureCommerce360 Konferansı’nda ele alınacak.
Alkaş’ın düzenlediği konferansa Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD),Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ,Gıda Perakendecileri Derneği (GPD),Kategori Mağazacılığı Derneği(KMD) ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD)destek veriyor.
Ana sponsorluğunu Inveon’un üstlendiği konferansta AliExpress, CevaLogistics, Nebim, RelatedDigital, Nielsen, Grand Pera, MediaMarkt ,Coca Cola İçecek, Fırın Sanatı, Vergnano ve daha birçok kuruluş sponsor olarak yer alıyor.
“Gelenekselden Dijital Dönüşüme Ziyaretçi Verileri Neler Söylüyor?”, “E-ticaret Ekosistemi: Ödüllü Projeler, Başarısı Kanıtlanmış Çözümler, Sahadan Paylaşımlar”, “Dijital Yol Çizerken Stratejiyi Nasıl Kurgulamalı?”, “E-ihracat ve E-ticarette Önümüzdeki 5 Yılı Nasıl Tasarlamalıyız?”, “Sınırları Aşan Ticaret”, “Son Tüketici Deneyimini İyileştirmek”, “Tüketicilerin Dijital Alışkanlıkları Ülkeden Ülkeye Nasıl Bir Değişim Gösteriyor?”, “Pazaryerleri ve Markaların Ortaklaşa Rekabeti” ve “Perakendeci Gözüyle Değişim” başlıkları ile oturumlar düzenlenecek konferans, e-ticaretin tüm paydaşlarının görüşleri alınarak ilmek ilmek işlendi.
Geleceğin Ticareti, Ticaretin Geleceği
Türkiye’de online perakendenin yüzde 38 büyüyerek 31,5 milyar TL’lik bir pazar haline geldiği ve hızla büyüdüğü görülüyor. Türkiye nüfusunun yüzde 82’sinin online alışveriş yaptığı değerlendirildiğinde e-ticaret konferansı benzeri olmayan bir konferans olarak yerini alacağı kaydedildi. Dijital dönüşümle birlikte dijitalleşen dünyada müşterilerin yüzde 87’si mağazaya gitmeden önce markanın dijital kanalından bilgi alırken yüzde 79’u ise mağaza içinde iken ürün bilgisi almak için dijital kanalları kullanıyor.
Konferansın ana sponsoru olan Inveon Kurucu & CEO’su Yomi Kastro Inveon, Türkiye online perakende sektörü hızla büyürken, arka planda dijital müşteri yolculuğundan fiziksel mağazalara gelen cironun da günümüzde yüzde 60’lara ulaştığını ifade ederek online ve fiziksel alışverişin iç içe geçtiği bu süreçte geleceğin ticaretini anlayıp doğru pozisyon alıyor olmanın tüm sektör için hayati öneme sahip olduğuna inandıklarını belirtti. Dijital ticaretin artık yalnızca bir kanal değil, geleneksel kuralları yıkan ve geleceğin ticaretini şekillendiren temel unsur olduğuna da değinen Yomi Kastro Inveon, “Global pazarlarda öğrendiği en iyi uygulamaları ülkemize, ülkemizde ürettiği teknoloji ve iş modellerini dünyaya taşımayı misyon edinmiş bir dijital ticaret çözümleri şirketi olarak, uluslararası fikir önderlerini de ağırlayacağımız FutureCommerce360 Konferansı’nın Ana Sponsoru olmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
FutureCommerce360’da ayrıca perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinden 300’ü aşkın üst düzey karar verici; fikir önderleri, çok kanallı perakendeciler, sadece online perakendeciler, pazar yerleri, ödeme sistemleri, lojistik ve stok yönetimi şirketleri, dijital pazarlama şirketleri, e-ticaret teknoloji sağlayıcıları ve girişimcilerin yer aldığı e-ticaretin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek networking imkanı bulacak.

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