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E-twinning projesiyle İngilizce öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:51 | Son Güncelleme

Köyceğiz ilçesinde başlatılan proje sayesinde öğrenciler, kendileri için tasarlanan ve gerçeği aratmayan mekanlarda İngilizce pratik yapma imkanı buluyor - İngilizce öğretmeni ve proje koordinatörü Rezan Kadirhan: - "İstenilen ve beklenilen hedeflerin çok çok üzerine ulaştık"

Muğla'da, e-twinning projesi sayesinde öğrenciler, kendileri için tasarlanan ve gerçeği aratmayan mekanlarda İngilizce pratik yapma imkanı buluyor.

Köyceğiz Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Rezan Kadirhan tarafından, öğrencilerin birbirleriyle İngilizce iletişim kurması için e-twinning projesi hayata geçirildi.

Projeyle okul içerisinde aslına birebir benzeyen mekanların dekorları oluşturuldu. Bu alanlarda sadece İngilizce konuşan öğrenciler, proje sayesinde İngilizcelerini geliştirme imkanı buldu.

Proje koordinatörü Rezan Kadirhan, Türkiye'den 60 okulun dahil olduğu 5 ülke ortaklı bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin öncelikli amacının, eğitim öğretimi sınıf ortamı dışına taşımak olduğunu belirten Kadirhan, "İngilizcede normal uygulanan eğitim öğretim müfredatının dışında, bakanlığımızın da içinde bulunduğu '2023 Yaşam Becerilerini Geliştirme Amaçları' kapsamında, öğrencilerimizin sınıf ortamı dışında, yaşamsal becerilerini geliştirmek için bir İngilizce sokağı oluşturduk." dedi.

Kadirhan amaçlarının, öğrencilerin yurt dışına çıktıkları zaman karşılaşabilecekleri ortamları bu sokakta yaşatarak, ihtiyaçlarını giderme konusunda yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, bu diyalogları canlı olarak kendi yaratıcı güçlerini kullanarak bir etkinlik haline getirmek ve sınıf ortamı dışına bu eğitim öğretimi taşımak olduğunu kaydetti.

- "Hedeflerin çok üzerine ulaştık"

Kadirhan, Eylül ayında uygulamaya başladıkları projede, yaklaşık 8 aylık bir süreci tamamladıklarını dile getirdi.

Projenin sonuna geldiklerini anlatan Kadirhan, "İstenilen ve beklenilen hedeflerin çok çok üzerine ulaştık. Çocuklar hem yaşayarak eğitim yapma hem de öğrendikleri İngilizceyi günlük hayatta kullanabilme yetisinin yanında, kendi yaratıcı güçlerini de bu işin içine katarak çok büyük bir keyifle çalıştı." diye konuştu.

Kadirhan, bundan sonraki hedeflerinin, kuruculuğunu Ordu Ünye Necati Vidinli Meslek Yeknik Lisesi İngilizce öğretmeni Muhammet Samet Aydın'ın yaptığı projeyi devam ettirerek, bir değişim programı haline getirmek ve eğitim öğretim hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

- "İngilizce öğrenmek zor değil"

Öğrencilerden Elif İpek Kırker ise proje sayesinde Avrupa'daki öğrencilerle sürekli iletişim içerisinde kalabildiklerini, bunun da kendilerini olumlu yönde etkilediğini kaydetti.

Öğrenci Meclisi Başkanı Hasan Burak Gümüşlü de haftanın beş gün okula gittiklerini ve bir günün tamamen e-twinning projesine ayırdıklarını söyledi.

Aylık olarak kendilerine verilen görevler olduğunu belirten Gümüşlü, "Önceden bize pano hazırlamak gibi görevler verilirken, sonrasında oyun çekmeye başladık. Aslında projeyi, kendi ufkumuzun ve projenin limitinin de çok çok daha fazla üzerine taşımış olduk." dedi.

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E-Twinning Projesi Köyceğiz Fen Lisesi Muğla

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