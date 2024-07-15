E vitamini faydaları nelerdir, E vitamini neye iyi gelir? E vitamini cilde faydaları

Çeşitli formlara sahip olan E vitamini, yağda çözünebilen bir vitamin olmakla birlikte içeriğinde delta, gama, beta, alfa tokoferolleri yer alır. Bunların içinde de en önemlisi E vitaminidir ve çok önemli bir antioksidandır. Özellikle darı, mısır, buğday gibi tahıllarda çok vardır. Ayrıca ayçiçeği yağı, mısır özü, pamuk yağı gibi yağlarda ve ceviz, yer fıstığı, badem gibi besinlerde bunlarla birlikte yeşil sebzelerde bulunan bir vitamindir.

Sıcağa ve pişirmeye de dayanıklı olan E vitamini, bozulabilir ve tahribe uğrayabilir. Bu nedenle içeriğinde E vitamini bulunan yiyeceklerin yararını yitirmemeleri için kızartmadan pişirilmesi önerilir. Beyazlatılmadan tüketilmesi gereken çeşitli tahıl ürünleri insan bedeni için daha sağlıklı görülür. Birçok faydası bulunur.

E vitamini faydaları nelerdir?

E vitaminin faydaları çok güçlü bir antioksidan olmasından kaynaklanır. Hem deri hem de iç organlar için çeşitli yararları vardır. Hücrelerin çevresinde bariyer oluşturarak bedeni birçok sıkıntıdan ve sorundan koruma özelliği de bulunur. Vücudu güneş ışınları gibi zararlı durumlardan korur. Ayrıca en bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

Serbest radikalleri temizler.

Enfeksiyon kaynaklı hastalıkları önler.

Göz sağlığını korur.

Hücre zarlarını korur.

Cildi daha nemli ve sağlıklı hâle getirmeye yardımcı olur.

Çeşitli deri problemlerine karşı cildi koruyucudur.

Prostat kanseri riskini azaltır.

Kronik hastalıkları önler.

Tırnakları korur.

E vitamini neye iyi gelir?

Çoğunluklu olarak tohumlarda, kuruyemişlerde ve bazı bitkisel temelli yağlarda bulunan ayrıca sebze ve meyvelerin de bazılarında yer alan E vitamini cilde faydaları ile de bilinmektedir. Ayrıca şu problemler için de iyi geldiği iddia edilmektedir:

Sedef hastalığı

Ciltte yıpranma

Egzama

Kaşıntı

Kuruluk

İltihap

Tırnak sorunları

Deri problemleri

İleri yaşın getirdiği rahatsızlıklar

E vitamini insan sağlığı için önemli bir ihtiyaçtır. Eksikliği söz konusu olduğunda ise belirgin bazı durumlar gerçekleşir. Bir kişide E vitamini eksikliği varsa bazı belirtiler aşağıda verildiği gibidir. Bu belirtilerin görülmesi hâlinde vakit kaybetmeden bir doktora danışılması gerekir:

Tırnak kaybı

Saç kaybı

Kas problemleri

Kansızlık

Yorgunluk

Sürekli halsizlik

Görme sorunları

Ciltte hassasiyet oluşması

Dilde çatlaklar oluşması

Kemik ağrıları

Kas ağrıları

Birçok konuda yararları bilinen ve kabul edilen E vitamini saça faydaları ile de tanınmaktadır. İçeriğinde E vitamini bulunan besinler tüketilerek gerekli E vitamini ihtiyacını karşılayabilmek mümkün olur. Ancak bu eksikliğin belirtileri görüldüğünde bilinçsizce davranmamalı ve mutlaka bu alanda uzman bir doktora görünülmelidir.

E vitamini kimler kullanamaz?

İnsan sağlığına olan faydaları ile bilinen E vitamini de diğer tüm vitaminler ve mineraller gibi fazla miktarlarda ve gereğinden ihtiyaç duyulandan fazla alındığında çeşitli yan etkilere sebebiyet verebilir. Yaşanabilecek bazı olumsuz durumlar şunlardır:

İshal

Gaz sorunları

Bulantı

Deride dökülme

Kanın pıhtılaşmasında yavaşlama

Troid rahatsızlıkları

Sürekli olarak halsiz hissetme

Kanda sulanma

Özellikle bazı özel durumda olan kişilerin E vitaminini vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla almamaya dikkat etmesi gerekir. Bu nedenle bir doktora danışmadan kullanılması doğru değildir. Özellikle aşağıda belirtilen kişilerin E vitamini alımında dikkatli olmaları ve fazla doz almaktan kaçınmaları önemlidir:

Kanser hastaları ve kanser tedavisi görenler

Hamleler

Emziren anneler

Çocuklar

Diyabet hastaları

Kan hastalıkları olan kişiler

Kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler

İlaç tedavisi devam eden kişiler

Düzenli ilaç kullanmak zorunda olan kişiler

Alerjik reaksiyonları fazla olan kişiler

Bünyesi aşırı hassas olan kişiler

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.