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E-Vizite nedir, ne işe yarar? SGK e-Vizite giriş nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.09.2024 20:47
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Son yıllarda günlük hayatın tam ortasında yer alan internet ağı üzerinden neredeyse tüm işlemler yapılabilir hâle geldi. Alışveriş, fatura ödeme gibi işlemlerin yanı sıra artık resmî işlemler, devlete ait kurum ve kurumlar için hazırlanacak olan belgeler de elektronik ortamda internet üzerinden alınabiliyor. Bu noktada E-Vizite'den de bahsetmek gerekiyor.

E-Vizite nedir, ne işe yarar? SGK e-Vizite giriş nasıl yapılır?

İçindekiler

  • E-Vizite nedir?
  • E-Vizite ne işe yarar?
  • SGK e-Vizite giriş nasıl yapılır?

Resmî kurum ve kuruluşlara artık internet üzerinden ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra mobil telefonlara indirilebilen uygulamalar sayesinde de çeşitli işlemler kurumlara gitmeye gerek kalmadan yapılabiliyor. Örnek olarak, e- Devlet sistemi üzerinden tüm resmî kurumlara da tek bir portal üzerinden ulaşılabiliyor.

E-Vizite nedir?

İnternet üzerinden yapılabilen resmî işlemlerden biri de e-Vizite işlemidir. E-Vizite sistemi kağıt formatında düzenlenen ve işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK’ya) fiziksel olarak iletilen raporlu günlerin dijital formda hazırlanmasıdır.

Çalışanlar çeşitli hastalıklar ya da kazalar nedeniyle rapor almak durumunda kalabilirler. SGK e-Vizite sistemi ise raporlu olunan günlerden daha sorunsuz ve daha hızlı bir şekilde haberdar olunması ve işlemlerinde daha pratik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

E-Vizite ne işe yarar?

E-Vizite giriş yapılarak kullanılabilen bir sistemdir ve çeşitli açıdan faydalıdır. Çalışanların rapor aldıkları günler sisteme e-Vizite sayesinde kayıt edilirler ve sigorta primleri bu sayede düzenli olarak ödenir. İşe yaradığı bilinen ve kabul edilen durumlardan bazıları şunlardır:

  • İşlerin aksaması engellenir.
  • Çalışanların raporlu oldukları günler daha kolay takip edilir.
  • Çalışan raporları kaydedilir.
  • SGK ile işverenler arasındaki yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını sağladığı için işlemler daha hızlı ve daha etkili olur.
  • Raporlu çalışanların primlerinin düzenli şekilde ödenmesini sağlar.
  • İş verenlerin çalışanların raporlu olduğu ve işe gelemediği günlerde yaşayacağı mağduriyetleri azaltır.

SGK e-Vizite giriş nasıl yapılır?

E-Vizite sistemine giriş işlemi ve tanımlama işlemi yapılmalıdır. SGK vizite raporu çalışanların işe gidemedikleri süreyi bildirmek için hazırlanır ve işveren sorumluluğundadır. Tanımlama işlemi gerçekleştirilen raporlar, SGK tarafından incelenir ve kabul edildiği zaman çalışanın işe gidemediği süre içinde ücret kaybı yaşamaması sağlanır. Bu süreç içinde masraflar SGK tarafından karşılanır.

Bir hastalık ya da iş kazası sonucunda çalışanlar rapor almak durumunda kalabilir. İşverenler en geç 3 iş günü içinde SGK’ya bu durumu bildirmekle yükümlüdür. İnternet üzerinden kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapılabilen bu işlem SGK E-Vizite portalı ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılabilir. E-Vizite sistemine giriş e-Devlet üzerinden yapılacaksa öncelikle e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır. Bunun için şu adımlar takip edilir:

  • "www.sgk.gov.tr" adresine girilir.
  • Menülerden E-SGK seçilir ve ilerlenir.
  • Açılan listeden işveren kısmı seçilir.
  • Çalışanın çalışmadığına dair bildirim girişi linki kullanılarak ilerlenir.
  • Geçici iş göremezlik işveren işlemleri sayfasına geçilerek adımlar tamamlanır.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet sgk
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