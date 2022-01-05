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e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı!

05.01.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 'e-YDS 2022/1 İngilizce Başvurularının Alınması' başlığı altında adayların merak ettiği soruları yanıtladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada e-YDS başvuruların ne zaman başlayacağı ve biteceği açıklandı. İşte merak edilenler...

e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek? ÖSYM açıkladı!

ÖSYM e-YDS başvuru süreciyle ilgili merak edilenleri açıkladı. Adayların merakla beklediği e-YDS başvuru süreci 5 Ocak 2022 Çarşamba itibarıyla başladı. Ayrıca ÖSYM, e-YDS'nin İngilizce alanında, 29 Ocak 2022'de İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacağı ve cevaplama süresinin 180 dakika olduğunu açıkladı. Peki e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? İşte detaylar...

E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM, e-YDS sınav başvuru sürecinin 5 Ocak'ta başlayacağını ve 20 Ocak'ta sona ereceğini açıkladı. Adaylar belirtilen tarihler arasında başvurularını ÖSYM’nin 'https://odeme.osym.gov.tr' sitesinden gerçekleştirecek. Sınava başvuruda bulunacak adayların ödeme işleminden önce HES kodu edinmesi gerekir. Sınav günü geldiğinde saat 13.00'dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

e-YDS başvuruları ne zaman? e-YDS başvuruları başladı mı? ÖSYM açıkladı!

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacak. Sınav kontenjanları İstanbul’da 432, Ankara’da 4000, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Sınav ücretini ödeyen adaylar kontenjana dahil olacak. Kontenjan dolduğunda sınav ücretinin yatırılması sistem tarafından engellenecek ve ödeme işlemi gerçekleştirilmeyecek. Sınav ücreti ödeme süreci sona erecek. Sınav online ortamda gerçekleştirileceği için adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlandı. Söz konusu sınava girecek adayların, sınavdan önce deneme sınavına girmesi de öneriliyor.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kılavuzuna ve deneme e-Sınav uygulamasına ÖSYM'nin 'https://www.osym.gov.tr/TR,22517/e-yds-20221-ingilizce-basvurularinin-alinmasi-05012022.html' adresinden ulaşabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
sınav YDS
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