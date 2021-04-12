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e-YDS başvuruları ne zaman? 2021 yılı e-YDS başvuru ücretleriyle ilgili açıklama

12.04.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 yılı içinde gerçekleştirilecek olan elektronik sınavlardan biri e - YDS 2021/4 İngilizce başvuruları bugün itibari ile başladı. e-YDS 2021/4 İngilizce sınavına katılmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Peki, e-YDS başvuruları ne zaman? 2021 yılı e-YDS başvuru ücretleriyle ilgili açıklama

e-YDS başvuruları ne zaman? 2021 yılı e-YDS başvuru ücretleriyle ilgili açıklama

Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek olan 2021 Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı e-YDS 2021/4 İngilizce başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı. Sınava katılmak isteyen adaylar 29 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru ücretini ödeyerek başvuru yapabilecek.

E - YDS 2021/4 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

e-YDS 2021/4 İngilizce, 8 Mayıs 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-sınav uygulama binalarında yapılacak. e-YDS'nin süresi 180 dakika yani 3 saat olarak belirlendi. Sınava girecek olan adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına ve sınav salonlarına alınmayacak.

e-YDS başvuruları ne zaman? 2021 yılı e-YDS başvuru ücretleriyle ilgili açıklama

E-YDS 2021/4 İNGİLİZCE BAŞVURU ÜCRETİ

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 13.45, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 290,00 TL

E-YDS 2021/4 İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvuru süreci, 31 Mart 2021 – 29 Nisan 2021 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 31 Mart 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecekler. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

E - YDS BAŞVURU PANELİ

e-YDS başvuruları ne zaman? 2021 yılı e-YDS başvuru ücretleriyle ilgili açıklama

E-YDS 2021/4 İNGİLİZCE SINAVI KONTENJANLARI NEDİR?

Sınava alınacak aday öğrenci sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olduğu için bu sınavın kontenjanları, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacak.

Sınav ücretinin ödemesini yapan ilk adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YDS
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