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e-YDS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2022 e-YDS kılavuzu yayımlandı mı? e-YDS kontenjan kaç kişi?

26.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM e-YDS başvurularının 19 Şubat 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında gerçekleştirileceğini duyurdu. e-YDS, binaların aday kapasitesi ile sınırlı olacağından sınav ücretini ilk yatıranların sınava girme hakkı olacak. e-YDS için kontenjan dolduğunda sınav ücretini ödeyen adayların ücreti kabul edilmeyecek. Peki e-YDS kontenjan kaç kişi, sınav ücreti ne kadar?

e-YDS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2022 e-YDS kılavuzu yayımlandı mı? e-YDS kontenjan kaç kişi?

Merakla beklenen 2022 e-YDS açıklaması geldi. ÖSYM, e-YDS başvurularının 26 Ocak 2022'de başlayacağını duyurdu. e-YDS'de soruları cevaplama süresi 180 dakika olacak ve 13.30'dan sonra sınav binalarına gelen adaylar sınava alınmayacak. Peki e-YDS kontenjan kaç kişi, sınav ücreti ne kadar?

E-YDS KONTENJAN KAÇ KİŞİ, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS başvuruları 26 Ocak 2022'de başlayacak ve 10 Şubat 2022'de sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00 itibarıyla açılacak. Başvuru yapacak adayların ödeme işlemlerinden evvel HES kodu alması gerektiği uyarısı yapıldı.

e-YDS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2022 e-YDS kılavuzu yayımlandı mı? e-YDS kontenjan kaç kişi?

E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

e-YDS'de kontenjan Ankara’da 4000, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar sınava girme hakkını elde edecek. Kontenjan dolduğunda ödeme yapmak isteyen adayların ücreti sistem tarafından kabul edilmeyecek, sınav için ödeme yapma seçeneği durdurulacak.

e-YDS kılavuzuna, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/e-YDS/kilavuz-05012022.pdf' adresinden ulaşabilirsiniz.

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