e-YDS başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2022 e-YDS kılavuzu yayımlandı mı? e-YDS kontenjan kaç kişi?

Merakla beklenen 2022 e-YDS açıklaması geldi. ÖSYM, e-YDS başvurularının 26 Ocak 2022'de başlayacağını duyurdu. e-YDS'de soruları cevaplama süresi 180 dakika olacak ve 13.30'dan sonra sınav binalarına gelen adaylar sınava alınmayacak. Peki e-YDS kontenjan kaç kişi, sınav ücreti ne kadar?

E-YDS KONTENJAN KAÇ KİŞİ, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS başvuruları 26 Ocak 2022'de başlayacak ve 10 Şubat 2022'de sona erecek. Başvurular ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00 itibarıyla açılacak. Başvuru yapacak adayların ödeme işlemlerinden evvel HES kodu alması gerektiği uyarısı yapıldı.

E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

e-YDS'de kontenjan Ankara’da 4000, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar sınava girme hakkını elde edecek. Kontenjan dolduğunda ödeme yapmak isteyen adayların ücreti sistem tarafından kabul edilmeyecek, sınav için ödeme yapma seçeneği durdurulacak.

e-YDS kılavuzuna, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/e-YDS/kilavuz-05012022.pdf' adresinden ulaşabilirsiniz.

