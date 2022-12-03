EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

03.12.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-YDS ne zaman yapılacak sorusu internette araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Bakanlığı tarafından yapılacak yılın son elektronik yabancı dil sınavı bugün gerçekleştirilecek. Peki 5 bin 81 adayın merakla beklediği E-YDS sınavı ne zaman yapılacak? E-YDS sınavı ne zaman açıklanacak?

e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

E-YDS 3 Aralık Cumartesi günü adayların katılımıyla gerçekleştirilecek. Saat 13:45’te başlayacak sınavda 5 bin 81 aday yer alıyor. Yılın son elektronik yabancı dil sınavı için İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da e-sınav merkezleri açılıyor. E-YDS sınavı toplam 80 sorudan oluşacak ve sınava girenlere 180 dakika süre verilecek. Peki E-YDS sınavı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

E-YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

E-YDS sınav yerleri 1 Aralık’ta ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Bugün saat 13:45’te başlayacak oturumlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Elektronik yabancı dil sınavı için adaylara toplamda 180 dakika süre verilecek. E-YDS sınav sonuçları ise https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden açıklanacak. Siteye E-Devlet ile giriş yaparak sınav sonuçları öğrenilebilecek.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

E-YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından 1 Aralık tarihinde açıklanmıştı. “"03 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2022/13 İngilizce) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” İfadelerine yer veren ÖSYM, https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden sınav giriş belgelerini açıklamıştı. Geçen sınavın sonuçları ise 12 Kasım’da açıklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
Yararlı eş anlamlısı nedir?Yararlı eş anlamlısı nedir?
Yarar eş anlamlısı nedir?Yarar eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav e-yds

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Hafta sonu sınav var mı? 3-4 Aralık 2022

Hafta sonu sınav var mı? 3-4 Aralık 2022

Yenik eş anlamlısı nedir?

Yenik eş anlamlısı nedir?

Yabani eş anlamlısı nedir?

Yabani eş anlamlısı nedir?

YDS 2023 ne zaman?

YDS 2023 ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.