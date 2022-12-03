e-YDS ne zaman yapılacak? e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

E-YDS 3 Aralık Cumartesi günü adayların katılımıyla gerçekleştirilecek. Saat 13:45’te başlayacak sınavda 5 bin 81 aday yer alıyor. Yılın son elektronik yabancı dil sınavı için İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da e-sınav merkezleri açılıyor. E-YDS sınavı toplam 80 sorudan oluşacak ve sınava girenlere 180 dakika süre verilecek. Peki E-YDS sınavı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

E-YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

E-YDS sınav yerleri 1 Aralık’ta ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Bugün saat 13:45’te başlayacak oturumlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Elektronik yabancı dil sınavı için adaylara toplamda 180 dakika süre verilecek. E-YDS sınav sonuçları ise https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden açıklanacak. Siteye E-Devlet ile giriş yaparak sınav sonuçları öğrenilebilecek.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

E-YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından 1 Aralık tarihinde açıklanmıştı. “"03 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2022/13 İngilizce) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” İfadelerine yer veren ÖSYM, https://ais.osym.gov.tr/ sitesinden sınav giriş belgelerini açıklamıştı. Geçen sınavın sonuçları ise 12 Kasım’da açıklanmıştı.

