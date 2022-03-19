e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı 2022? e-YDS 2022/3 İngilizce sonuçları nasıl sorgulanır?

e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı 2022? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar yaptıkları araştırmalara hız verdi. 19 Mart'ta yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/3 İngilizce) değerlendirme işlemi tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasından haberdar olmayan vatandaşlar, e-YDS sınav sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2022/3 İngilizce sonuçları nasıl sorgulanır? sorularının yanıtını öğrenmek için internette arama yapıyor. ÖSYM son dakika açıklaması ve sınava ilişkin ayrıntılar haberimizde.

E-YDS SONUÇLARI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan E-YDS sınavı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Mart 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/3 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını, 19 Mart 2022 tarihinde saat 18.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. "

E-YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

19 Mart 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/3 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar e-YDS sonuçlarını ÖSYM şifresi ve T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilmekte.

e-YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ HAKKINDA

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmünde olmaktadır

