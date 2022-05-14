e-YÖKDİL 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? e-YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı 2022!

e-YÖKDİL sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Halis Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken, vatandaşlar, e-YÖKDİL 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıyıtı ve e-YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı ile ilgili araştırma yapıyor.

E-YÖKDİL 2022 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Prof. Dr. Halis Aygün e-YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlk kez elektronik ortamda gerçekleştirdiğimiz Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022 İngilizce) sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarının tüm adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

E-YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORULAMA EKRANI 2022

2022/1 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) Sonuçları ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte e-YÖKDİL sınav sonuçları:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9446

