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e YÖKDİL başvurusu 2022 ne zaman? e YÖKDİL başvurusu başladı mı? e YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

06.04.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e YÖKDİL başvuru kılavuzu yayınlandı. Bu haber sonrası e YÖKDİL'e girecek adaylar hemen sınav ücretini araştırmaya başladı. e YÖKDİL başvurusu resmen başladı. Akademik kariyer düşünenler için hummalı bir şekilde çalışanların beklediği haber geldi. 2022 e YÖKDİL başvuruları resmen başladı. İşte 2022 e YÖKDİL sınavına dair merak edilenler!

e YÖKDİL başvurusu 2022 ne zaman? e YÖKDİL başvurusu başladı mı? e YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

2022 e YÖKDİL kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak 2022 e-YÖKDİL sınavı için başvuruları başladı. Bu haberi bekleyen adayları heyecan sardı. e YÖKDİL sınav binaları sınırlı sayıda adayları sınava alabilecek. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. İşte ilk kez yapılacak e YÖKDİL sınavına dair merak edilen detaylar...

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4000, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlenmiştir.

e YÖKDİL BAŞVURUSU NE KADAR?

2022 e-YÖKDİL (İngilizce) Sınavı Başvuruları başladı. 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizce’de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 06 Nisan – 05 Mayıs 2022 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 06 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecek. e YÖKDİL sınav ücreti ise 360,00 TL olarak belirlendi.

e-YÖKDİL’in uygulanması ile ilgili tüm bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır. Adaylara sözlü/yazılı danışmanlık hizmeti verilmemektedir. Sınavda yazılı ve/veya sözlü bilgilendirme yapılmaz. Sınav süresince görevlilerin adaylarla konuşması, iletişim kurması yasaktır. Adaylara görevliler tarafından sınava ilişkin açıklama yapılmaz.

Adaylar sınava ilişkin tüm bilgilendirmeleri elektronik ortamda edinirler. Bu nedenle sınava katılmak isteyen adayların başvuru için sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek e-YÖKDİL’e katılmaları gerekmektedir. e-YÖKDİL’de okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı ile tek kişilik salon uygulaması bulunmaz. Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan engeli/sağlık sorunu nedeniyle tek kişilik salonda sınava girmesi gereken, okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep edenler, e- YÖKDİL’e başvurmamalıdır. Bu adaylar sınava katılmak için sınav ücreti ödemiş olsa bile e-Sınav Merkezlerinde adayın engeline/sağlık sorununa yönelik bir düzenleme yapılamaz, ÖSYM’ye gönderilen sağlık kurulu raporları ve/veya bu amaçlı dilekçelere işlem yapılmaz.

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