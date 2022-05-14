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e-YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 e-YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı!

14.05.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı ve ÖSYM Başkanı Halis Prof. Dr. Halis Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlk kez elektronik ortamda gerçekleştirilen sınava ilişkin flaş gelişme sonrası, e-YÖKDİL 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. İşte 2022 e-YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı...

e-YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 e-YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı!

e-YÖKDİL sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Halis Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken, vatandaşlar, e-YÖKDİL 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıyıtı ve e-YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı ile ilgili araştırma yapıyor.

E-YÖKDİL 2022 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Prof. Dr. Halis Aygün e-YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlk kez elektronik ortamda gerçekleştirdiğimiz Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022 İngilizce) sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarının tüm adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

e-YÖKDİL 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? e-YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı 2022!

E-YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORULAMA EKRANI 2022

2022/1 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) Sonuçları ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte e-YÖKDİL sınav sonuçları:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9446

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