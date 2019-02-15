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E5 karayolunda korkutan oto yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

E5 karayolu Florya mevkiinde bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

E5 karayolu Florya mevkiinde bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri aracı söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
Olay E5 karayolu Florya mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde bulunan bir araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Bir anda şoka giren sürücü, aracını hemen kenarı çekti. Bu sırada araç tamamen alev aldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar da ellerinde bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken olay yerine itfaiye ve polis ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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