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E5’te alev alev yanan aracı beton mikseri söndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:21 | Son Güncelleme

E5’te seyir halindeyken motor kısmından tutuşarak alev alev yanan araç, yoldan geçen beton mikserindeki suyla söndürüldü.

E5’te seyir halindeyken motor kısmından tutuşarak alev alev yanan araç, yoldan geçen beton mikserindeki suyla söndürüldü. Yangın nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Yangın, akşam saatlerinde 20.45 sıralarından Çobançeşme Kavşağı’nda, Bakırköy istikametine giden bir aracın motor kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, araçtan inerek bir yandan söndürmeye çalıştı, bir yanda da yoldaki sürücülerden yardım istedi. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kendi araçlarında bulunan yangın tüpleriyle müdahale eden sürücülerin tüm çabaları işe yaramadı. Araç trafikte alevlere teslim olduğu sırada, yan yoldan geçen bir beton mikseri yardıma yetişti. Yanan araç, beton mikserinin suyuyla kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan yangın nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

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