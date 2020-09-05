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E5’te makas atarak kaza yapan otomobil alev alev yandı:1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 03:10 | Son Güncelleme

E5’te hızlı şekilde araçlara makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı.

E5’te hızlı şekilde araçlara makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası motor kısmında çıkan yangın nedeniyle otomobil alev alev yanarken kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 01:30 sıralarında E5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 MEY 10 plakalı otomobil hızlı şekilde araçlara makas atarken 34 DF 3241 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle makas atan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İddiaya göre, makas atan otomobil kısa sürede alevler içerisinde kalırken ismi henüz belirlenemeyen araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Alevler içerisinde kalan otomobilde bulunan 1 yolcu ise kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürürken sağlık ekipleri ise yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Makas atarak ilerleyen otomobilin başka bir araçla yarıştığını iddia eden Umut Yıldırım,‘’ Yanan araç başka bir araçla yarışıyordu. Yarıştığı araba tam benim yanımdan sıyrıldı, yanan araç ise başka bir arabaya çarptı. Çarptıktan sonra bariyerlere vuran otomobil tutuşmaya başladı. Yarıştığı araba kaçtı. Yanan aracın şoförü yok ortada, aynı arabadan inen arkadaş şuan yaralı zaten ambulansta. Yaralı kişi sürücünün yanındaymış, büyük ihtimalle alkollüydüler’’ diye konuştu.
Kaza nedeniyle trafik ekipleri Edirne istikametini kapatarak trafik akışını yan yoldan sağlarken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla oluşan trafik yoğunluğu normale döndü. Polis ekipleri ise yanarak kullanılamaz hale gelen araç üzerinde yaptığı inceleme sonrası kazaya karışarak kaçan araç sürücüsü ve kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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