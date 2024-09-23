EA Sports FC 25 çıkış tarihi - EA Sports FC 25 çıkış tarihi nedir?

EA Sports FC 25 hakkında en çok araştırılan hususlar; oyunun çıkış tarihi, içerdiği yenilikler ve ön sipariş seçeneği olarak sıralanır. Yapay zeka destekli özelliklerin eklendiği bu oyuna tüm dünyada piyasaya sürülmeden 7 gün önce erken erişim imkanı verilmiştir. EA Sports FC 25, "Kahramanlar" adı verilen futbolcu kartı setiyle öne çıkar. Bu bağlamda oyuna yönelik yenilikleri keşfetmek isteyenlere önemli geliştirmeler sıralanmalı ve FC 25 çıkış tarihi belirtilmelidir.

EA Sports FC 25 çıkış tarihi nedir?

Spor tutkunlarının çıkış tarihine odaklandığı EA Sports FC 25 adlı futbol simülasyon oyunu, Electronic Arts tarafından geliştirilen 32. sürüm olarak nitelendirilir. Oyunun takım ve oyuncu modlarında geliştirmeler yapıldığı görülür. Uzun yıllar boyunca FIFA’yla devam eden anlaşmasını sonlandırdıktan sonra kendi futbol simülasyon oyunu serisini oluşturan Electronic Arts tarafından FC 25 çıkış tarihi duyurulmuştur. Galatasaray ve Fenerbahçe stadyumlarının da eklendiği bu futbol simülasyon oyununun dünya genelinde piyasaya sürülme tarihi 27 Eylül 2024 olarak açıklanmıştır. HyperMotion V teknolojisiyle kullanıcılara sunulan oyuna hangi platformlar aracılığıyla ulaşılabileceği ise aşağıda belirtilmiştir:

XBox One

XBox Series X/S

Nintendo Switch

PlayStation 4 ve PlayStation 5

Windows

EA Sports FC 25 ön sipariş tarihi nedir?

Yeni oyuncu rolleri, FC IQ özelliği ve 5v5 Rush moduyla gelen EA Sports FC 25 adlı oyunun tüm dünyada piyasaya sürülme tarihi 27 Eylül 2024 olarak belirtilmiştir. Oyunu erken erişim seçeneğiyle ulaşmak isteyenlere ise ön sipariş tarihi önceden açıklanmıştır. Bu bağlamda kullanıcılara EA Sports FC 25 çıkış tarihi ön sipariş detayları aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

EA Sports FC 25 Ultimate Version: 20 Eylül 2024

20 Eylül 2024 EA Play Pro Ultimate Sürüm Erişimi (PC için): 20 Eylül 2024

20 Eylül 2024 EA Play Erken Erişim 10 Saatlik Deneme Sürümü: 20 Eylül 2024

20 Eylül 2024 EA Sports FC 25 Standart Sürümü: 27 Eylül 2024

EA Sports FC 25 versiyonunda yapılan geliştirmeler nelerdir?

EA Sports'un iddiasına göre Ultimate Team yeniliği kapsamında emekli olan futbolcuları temsil eden kartlarla özel anların keşfedilebileceği FC 25 adlı oyunda Marvel tasarımına sahip "Kahramanlar" seti yer almaktadır. Oyuna eklenen yeni roller ise EA Sports'un iddiasına göre daha profesyonel oyuncu güçlendirme adımlarını mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır. 5v5 Rush Modu sayesinde oyundaki rekabet ortamının geliştirildiği bilinen EA Sports FC 25’te kaleciler için hazırlanan yeni dinamikler de mevcuttur. Oyunda yer alan FC IQ ise yapay zeka desteği içermektedir.