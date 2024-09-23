HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. EA Sports FC 25 çıkış tarihi - EA Sports FC 25 çıkış tarihi nedir?

EA Sports FC 25 çıkış tarihi - EA Sports FC 25 çıkış tarihi nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
20.09.2024 14:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol simülasyon oyunları arasında yer alan EA Sports FC 25’in oynanabileceği platformların PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformları olduğu görülür. Oyunun çıkış tarihini merak eden futbolseverler bir yandan da FC 25 yeniliklerini keşfetmeye çalışır. Dolayısıyla bu futbol simülasyon oyununun farklı sürümlerinin çıkış tarihleri ile içerdiği yapay zeka destekli özellikler açıklanmalıdır.

EA Sports FC 25 çıkış tarihi - EA Sports FC 25 çıkış tarihi nedir?

İçindekiler

  • EA Sports FC 25 çıkış tarihi nedir?
  • EA Sports FC 25 ön sipariş tarihi nedir?
  • EA Sports FC 25 versiyonunda yapılan geliştirmeler nelerdir?

EA Sports FC 25 hakkında en çok araştırılan hususlar; oyunun çıkış tarihi, içerdiği yenilikler ve ön sipariş seçeneği olarak sıralanır. Yapay zeka destekli özelliklerin eklendiği bu oyuna tüm dünyada piyasaya sürülmeden 7 gün önce erken erişim imkanı verilmiştir. EA Sports FC 25, "Kahramanlar" adı verilen futbolcu kartı setiyle öne çıkar. Bu bağlamda oyuna yönelik yenilikleri keşfetmek isteyenlere önemli geliştirmeler sıralanmalı ve FC 25 çıkış tarihi belirtilmelidir.

EA Sports FC 25 çıkış tarihi nedir?

Spor tutkunlarının çıkış tarihine odaklandığı EA Sports FC 25 adlı futbol simülasyon oyunu, Electronic Arts tarafından geliştirilen 32. sürüm olarak nitelendirilir. Oyunun takım ve oyuncu modlarında geliştirmeler yapıldığı görülür. Uzun yıllar boyunca FIFA’yla devam eden anlaşmasını sonlandırdıktan sonra kendi futbol simülasyon oyunu serisini oluşturan Electronic Arts tarafından FC 25 çıkış tarihi duyurulmuştur. Galatasaray ve Fenerbahçe stadyumlarının da eklendiği bu futbol simülasyon oyununun dünya genelinde piyasaya sürülme tarihi 27 Eylül 2024 olarak açıklanmıştır. HyperMotion V teknolojisiyle kullanıcılara sunulan oyuna hangi platformlar aracılığıyla ulaşılabileceği ise aşağıda belirtilmiştir:

  • XBox One
  • XBox Series X/S
  • Nintendo Switch
  • PlayStation 4 ve PlayStation 5
  • Windows

EA Sports FC 25 ön sipariş tarihi nedir?

Yeni oyuncu rolleri, FC IQ özelliği ve 5v5 Rush moduyla gelen EA Sports FC 25 adlı oyunun tüm dünyada piyasaya sürülme tarihi 27 Eylül 2024 olarak belirtilmiştir. Oyunu erken erişim seçeneğiyle ulaşmak isteyenlere ise ön sipariş tarihi önceden açıklanmıştır. Bu bağlamda kullanıcılara EA Sports FC 25 çıkış tarihi ön sipariş detayları aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • EA Sports FC 25 Ultimate Version: 20 Eylül 2024
  • EA Play Pro Ultimate Sürüm Erişimi (PC için): 20 Eylül 2024
  • EA Play Erken Erişim 10 Saatlik Deneme Sürümü: 20 Eylül 2024
  • EA Sports FC 25 Standart Sürümü: 27 Eylül 2024

EA Sports FC 25 versiyonunda yapılan geliştirmeler nelerdir?

EA Sports'un iddiasına göre Ultimate Team yeniliği kapsamında emekli olan futbolcuları temsil eden kartlarla özel anların keşfedilebileceği FC 25 adlı oyunda Marvel tasarımına sahip "Kahramanlar" seti yer almaktadır. Oyuna eklenen yeni roller ise EA Sports'un iddiasına göre daha profesyonel oyuncu güçlendirme adımlarını mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır. 5v5 Rush Modu sayesinde oyundaki rekabet ortamının geliştirildiği bilinen EA Sports FC 25’te kaleciler için hazırlanan yeni dinamikler de mevcuttur. Oyunda yer alan FC IQ ise yapay zeka desteği içermektedir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Electronic Arts Oyun Simülasyon futbol
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinde ‘iki delil’ detayı! 'Amca Salim neden Enes'i korusun?'

Narin cinayetinde ‘iki delil’ detayı! 'Amca Salim neden Enes'i korusun?'

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

SGK Uzmanı emekli olmaya aday vatandaşların sorularını cevapladı

SGK Uzmanı emekli olmaya aday vatandaşların sorularını cevapladı

Mourinho'dan derbi sonrası neşter! İşte yeni Fenerbahçe...

Mourinho'dan derbi sonrası neşter! İşte yeni Fenerbahçe...

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

Milyoner patron, dadının yatak odasına gizli kamera yerleştirmiş

Milyoner patron, dadının yatak odasına gizli kamera yerleştirmiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.