EA Sports FC 25 sistem gereksinimleri - EA Sports FC 25 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

EA Sports FC 25 hakkında araştırma yapan oyun dünyası tutkunları, tek ve çok oyunculu modları olan bu oyunun sistem gereksinimlerini öğrenmek ister. Çıkış tarihi 27 Eylül 2024 olarak açıklanan bu futbol simülasyon oyununun ilk kez 2 Türk takımı olan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin stadyumlarını içereceği açıklanmıştır. Electronic Arts tarafından geliştirilen 32. futbol simülasyon oyunu olan EA Sports FC 25 minimum sistem gereksinimleri arasında 100 GB kullanılabilir alan ihtiyacı gibi detaylar bulunur.
Geliştiricisi Electronic Arts olan EA Sports FC 25 adlı oyunun dünya çapında piyasaya sürüleceği tarih 27 Eylül 2024 olarak belirtilmiştir. EA Sports kapsamındaki futbol simülasyon oyunlarının 32.'si olduğu bilinen bu versiyonun ilk defa 2 Türk takımını içereceği söylenir. Oynanabileceği platformlar PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformları olan oyunun Galatasaray ve Fenerbahçe stadyumlarının eklenmesiyle dikkat çektiği görülür. Bu oyuna farklı platformlar aracılığıyla erişim sağlamak isteyen kişiler ise “EA Sports FC 25 minimum sistem gereksinimleri nelerdir?” sorusuna yanıt arar. İncelenen oyunun keşfedileceği cihazlarda bulunması gereken donanım özellikleri şu şekildedir:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.
Tek veya çok oyunculu seçeneklerle gerçekçi bir futbol karşılaşması deneyimi yaşamak isteyen kişiler için geliştirilen EA Sports FC 25 farklı platformlar üzerinden oynanabilir. Clubs Rush ve Ultimate Team Rush gibi çok oyunculu modları içeren EA Sports FC 25 önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki listede derlenmiştir:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.