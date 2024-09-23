EA Sports FC 25 sistem gereksinimleri - EA Sports FC 25 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

EA Sports FC 25 hakkında araştırma yapan oyun dünyası tutkunları, tek ve çok oyunculu modları olan bu oyunun sistem gereksinimlerini öğrenmek ister. Çıkış tarihi 27 Eylül 2024 olarak açıklanan bu futbol simülasyon oyununun ilk kez 2 Türk takımı olan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin stadyumlarını içereceği açıklanmıştır. Electronic Arts tarafından geliştirilen 32. futbol simülasyon oyunu olan EA Sports FC 25 minimum sistem gereksinimleri arasında 100 GB kullanılabilir alan ihtiyacı gibi detaylar bulunur.

EA Sports FC 25 sistem gereksinimleri nelerdir?

Geliştiricisi Electronic Arts olan EA Sports FC 25 adlı oyunun dünya çapında piyasaya sürüleceği tarih 27 Eylül 2024 olarak belirtilmiştir. EA Sports kapsamındaki futbol simülasyon oyunlarının 32.'si olduğu bilinen bu versiyonun ilk defa 2 Türk takımını içereceği söylenir. Oynanabileceği platformlar PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformları olan oyunun Galatasaray ve Fenerbahçe stadyumlarının eklenmesiyle dikkat çektiği görülür. Bu oyuna farklı platformlar aracılığıyla erişim sağlamak isteyen kişiler ise “EA Sports FC 25 minimum sistem gereksinimleri nelerdir?” sorusuna yanıt arar. İncelenen oyunun keşfedileceği cihazlarda bulunması gereken donanım özellikleri şu şekildedir:

EA Sports FC 25 minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit (son güncellemenin yapılmış olması beklenir)

Windows 10 - 64 Bit (son güncellemenin yapılmış olması beklenir) İşlemci Türü: Intel Core i5 6600K veya AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5 6600K veya AMD Ryzen 5 1600 Ekran Kartı: AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti

AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti Depolama: minimum 100 GB kullanılabilir alan

minimum 100 GB kullanılabilir alan Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Geniş bant internet bağlantısı DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ses Kartı: DirectX 12 eşdeğeri veya uyumlu olan ekran kartı

EA Sports FC 25 önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Tek veya çok oyunculu seçeneklerle gerçekçi bir futbol karşılaşması deneyimi yaşamak isteyen kişiler için geliştirilen EA Sports FC 25 farklı platformlar üzerinden oynanabilir. Clubs Rush ve Ultimate Team Rush gibi çok oyunculu modları içeren EA Sports FC 25 önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki listede derlenmiştir:

EA Sports FC 25 önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir.