Eastpak DAY PAK'R Sırt Çantası'nın fiyatı 1786 TL'ye düştü

Dizüstü bilgisayarınızı, kıyafetlerinizi, kitaplarınızı ya da aklınıza her ne geliyorsa, kısacası kişisel eşyalarınızı güvenle ve konforlu bir şekilde taşımanızı sağlayacak bir sırt çantası arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bir de düz ve sıkıcı modeller yerine hareketli, dinamik modellere bakıyorsanız o zaman şimdi önereceğimiz bu çanta tam da size göre: Eastpak DAY PAK'R Sırt Çantası! Günün fırsat ürünü olan model indirimli fiyatıyla sizi bekliyor.

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Konforlu tasarım, ideal boyut: Eastpak DAY PAK'R Sırt Çantası

Klasik bir sırt çantası tasarımına sahip olan Eastpak DAY PAK'R Sırt Çantası, su geçirmez kumaşıyla öne çıkıyor. Orta boyutuyla pek çok kişi için ideal bir sırt çantası olan modelin 24 litrelik hacmi bulunuyor. Kitap, dizüstü bilgisayar ve kişisel eşyaları kolayca ve güvenle taşımaya yardımcı olan çantanın ayarlanabilir omuz kayışları kullanım kolaylığı sunuyor. Ayrıca sırt kısmı konforu artırmak için yastıklı tasarıma sahip. Günlük yaşam, okul, iş, hafif yürüyüş veya kısa seyahatler için ideal olan bu sırt çantasına bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir sırt çantası! İdeal boyut."

"Sırt çantası mükemmel durumda, bir gün erken geldi."

Bu içerik 9 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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