Easy dizisini izlemeye henüz başlamadıysanız bu bölümler için önceden uyaralım

Joe Swanberg’in yazdığı, yönettiği hatta yapımcılığını da üstlendiği Netflix’te yayınlanan 3 sezonluk komedi-drama antoloji dizisi Easy, cüretkâr sahneleriyle zaman zaman ekranları karşısındakileri zor duruma sokuyor. Özellikle izlemeye başlamadan önce Easy hakkında hiçbir araştırma yapmadıysanız sürprizlere hazırlık olun deriz.

İlk sezon 22 Eylül 2016'da Netflix'te yayınlanan dizi ABD’nin Şikago şehrinde geçiyor. Son bölümü 10 Mayıs 2019’da yayınlanan dizide birbirinden ünlü isimler boy gösterdi. Her biri Easy dizisi için bir hayli cesur sahnelerde yer aldı. Sekiz bölümden oluşan ve yarım saat süren dizinini oyuncu kadrosunda Orlando Bloom, Malin Akerman, Dave Franco, Jane Adams, Gugu Mbatha-Raw, Michael Chernus, Marc Maron, Elizabeth Reaser, Jake Johnson, Aubrey Plaza, Judy Greer, Zazie Beetz, Kate Berlant gibi isimler yer aldı.

EASY DİZİSİ KONUSU

'Easy' bir grup insanın hayatını konu ediyor. Şikago’da yaşayan insanların günümüz aşk, cinsellik, teknoloji ve kültür kavramlarını sorgulayışları anlatılıyor.