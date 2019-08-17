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"Easy Rider" Peter Fonda hayatını kaybetti

17.08.2019 17:36 | Son Güncelleme

Kült film "Easy Rider" ile üne kavuşan ABD'li oyuncu Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti.

Fonda'nın akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.1969 yılında sinemalara gelen ve kült statüsü kazanan "Easy Rider" filminin oyuncu, yapımcı ve senaristlerinden ABD'li oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti. Hollywood efsanesi Henry Fonda'nın oğlu, aktris Jane Fonda'nın kardeşi ve aktris Bridget Fonda'nın babası olan Peter Fonda'nın akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.

Fonda'nın ailesi "Bu tatlı ve zarif adamı kaybetmenin yasını tutarken diğer yandan herkesin onun dizginlenemez ruhunu ve yaşam sevgisini kutlamasını istiyoruz. Lütfen, Peter'in şerefine, özgürlük için birer kadeh kaldırın" açıklamasında bulundu.

Çok üzgün olduğunu belirten ablası Jane Fonda da yayımladığı açıklamada, "O benim iyi kalpli küçük kardeşimdi. Ailenin konuşkanıydı. Son günlerini çok güzel bir şekilde birlikte geçirdik, gülerek gitti" dedi.

Yerleşik düzen karşıtı hareketin simgelerinden

Hollywood'un en ünlü ailelerinden birinin üyesi olan Peter Fonda, 1969 yılında Dennis Hopper imzalı "Easy Rider" filmindeki "Captain America" karakterini canlandırarak kendi de üne kavuşmuştu. Filmin başrollerini Hopper ve Jack Nicholson ile paylaşan Fonda, özgürlük arayışı içinde ABD'nin güneybatısında gezen iki motorsikletliden birini oynuyordu. 1960'lı yılların sonundaki yerleşik düzen karşıtı hareketin simge filmlerinden biri haline gelen "Easy Rider", Nicholson'a En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında, Fonda, Hopper ve Terry Southern'e de En İyi Orijinal Senaryo dalında birer Oscar adaylığı getirdi. ABD'de bağımsız sinemanın çıkış filmlerinden biri olarak da kabul edilen "Easy Rider" 400 bin dolara mal olurken, sadece ABD'de 42 milyon dolara yakın gişe hasılatı yaptı.

Peter Fonda, yönetmen olarak da 1970 yapımı "The Hired Hand" adlı western filmi ve 1973'te gösterime giren "Idaho Transfer" adlı bilimkurgu filmiyle kariyerini sürdürdü. "Ulee'nin Altını" adlı filmdeki rolü ile de 1998 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.

AFP/AÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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