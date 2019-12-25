EasyJet trans bir yolcunun şikâyeti üzerine anonslarında 'Bayanlar ve Baylar'ı kaldırıyor

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan EasyJet'in, trans bir yolcunun şikâyeti sonrasında uçak içi anonslarında "Bayanlar ve Baylar" ifadesini kullanmaktan vazgeçtiği belirtiliyor.

Şirketin sözcüsü, İngiliz Independent haber sitesine personele bundan böyle "Hepiniz hoş geldiniz" gibi, "kapsayıcı" ifadeler kullanmasının tavsiye edildiğini söyledi.

Andi Fugard adlı yolcu, Ağustos'taki bir Twitter mesajında "Sevgili EasyJet, ikili cinsiyeti güçlendirmek için bir tür rekabet halinde misiniz?" diyerek şirkete dilini değiştirme çağrısında bulunmuştu.

EasyJet, Londra'daki Birkbeck Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Fugard'a "çeşitlilik" ve "kapsayıcılığa" vurgu yaptığı bir mesajla yanıt vermiş ve önerinin değerlendirileceğini açıklamıştı.

Stonewall adlı Londra merkezli LGBT hakları kuruluşunun bir sözcüsü de CNN'e "İnsanlara cinsiyetsiz bir dille hitap etmek, kimsenin kendisini dışlanmamış hissetmesini sağlamanın basit ve pozitif bir yolu" dedi.

Air Canada yasakladı

Kanada ulusal havayolu şirketi Air Canada Ekim'de karşılama anonslarında "Bayanlar ve Baylar" denmesini yasaklamıştı. Şirket yetkilileri bunun yerine "Herkese merhaba" deneceğini duyurmuşlardı.