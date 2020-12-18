Güzel kokmak, yüzyıllardan bu yana insanlığın son derece önem verdiği bir noktadır. Tarih boyuncu kokulu otlar ve yağlar ile elde edilen güzel kokular, modern zamanlarla birlikte esans ve parfüm halini aldı. Bugün parfüm sektörüne bakıldığında pek çok farklı ürün ve bu ürünlerdeki çeşitli nüanslara rast gelmek mümkün. Dolayısıyla parfüm seçerken belli kavramlardan haberdar olmak büyük ölçüde önem taşıyor. Eau de Parfum ile Eau de Toilette Arasındaki Fark Nedir? Pek çok farklı koku nüanslarına sahip olan çeşitli parfüm ürünlerinin parfüm seçmeyi son derece zor bir hale getirdiği aşikardır. Bu noktada temel ayrımlar yaparak işe başlamak aradığınız tarzda bir ürün bulmanızı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Parfümlerin en temelde ikiye ayrıldığını bu noktada belirtmek gerekir. Bu ayrım; Eau de Parfum ve Eau de Toillette şeklinde isimlendirilir. Zaman zaman koku olarak aynı hisse sahip olan iki türden parfümle karşılaşmak mümkündür. Ancak bu ayrımı şekillendiren esas nokta koku değil, parfüm içeriğinde alkol ve parfüm yağı oranlarıdır. İçeriğindeki alkol ve yağ oranının ne kadar olduğu parfümün yoğunluğu belirleyen temel kriterdir. Parfümün yoğunluğu ise yaratacağı esansın cildinizde ne kadarlık bir süre ile kalıcı olacağını belirler. Dolayısıyla “Eau de Parfum ile Eau Toilette arasındaki fark nedir?” sorusuna, alkol ve yağ hacmi cevabını vermek mümkündür.

Eau de Parfum Nedir? EDP şeklinde kısaltılan Eau de Parfum ibaresine sahip olan ürünler, görece daha yüksek bir parfüm yağı oranına sahiptir. Bir Eau de Parfum ürünü, yaklaşık olarak yüzde 20 civarlarında parfüm yağı barındırır ki bunun yüksek bir doz olduğunu söylemek mümkündür. Bu yüksek dozdaki parfüm yağı, parfümün üst nota ismi verilen ilk kullanıldığında verdiği koku sönmeye başladıktan sonra ortaya çıkan diğer notalar ile ilgilidir. Bu notalara genellikle orta ve alt nota adları verilir. Eau de Parfum ibaresi bulunan parfüm ürünleri daha uzun süre kalıcılık sağlayan alt ve orta notalara sahiptir. Üretilen pek çok EDP parfüm 6 saat ile 9 saat arasında sürebilen bir kalıcılık içerir. Dolayısıyla Eau de Parfum ürünlerinin, görece hafif parfümlere kıyasla gece eğlencesi ya da özel davetler için daha uygun olduğu kabul edilir. Neticede daha uzun süreli bir esans sağladığı açıktır. Ancak EDP parfümlerin daha yoğun bir koku tarzına sahip olduğunu ifade etmek gerekir. Nitekim bu kalıcılığı sağlamak için geliştirilen formüller, zaman zaman istenmedik ve doğallıktan uzak alt notaların ortaya çıkmasına da sebep olabilir. Bu nedenle Eau de Parfum kategorisinde bir koku seçerken parfümün ilk notalarına aldanmamak ve hakkında yapılan değerlendirmeleri iyi araştırmak gerekir.

Eau de Toilette Nedir? Eau de Toilette parfüm ürünlerinde ise daha düşük dozlarda parfüm yağı kullanılır. Bu anlamda Eau de Toilette parfümlerin daha hafif bir kalıcılığa sahip olduğunu söylemek mümkündür. Piyasadaki çoğu Eau de Toilette parfüm ürününün yaklaşık yüzde 10 ve hatta düşük oranlarda parfüm yağı barındırdığını söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Eau de Toillette parfümlerde baskın olan kokunun üst notalar olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Dolayısıyla daha hafif ve doğal bir koku barındıran EDT parfümler, bu anlamda bir çeşit bahar atmosferi yaratır. Ancak Eau de Toilette parfümlerin dezavantajı ise çok daha kısa süren bir kalıcılık arz etmesidir. Genellikle EDT ibareli ürünlerin yaklaşık 3 saate kadar bir kalıcılık sağladığını gözlemlemek mümkündür. Çünkü Eau de Parfum ürünlerine kıyasla çok daha az konsantre ürünler olan Eau de Toilette parfümlerin içeriğinde bulunan alkol hızlı bir biçimde buharlaşabilir. Dolayısıyla Eau de Toilette bir parfüm kullanmayı tercih ettiyseniz gün içerisinde yeniden uygulamanız gerekebilir. Eau de Parfum ürünleri ise günde bir kere kullanmak için son derece ideal bir formül sunar.