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EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.09.2020 12:14 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencileri gereksinim duyabilecekleri her türlü materyale kolay bir şekilde erişim sağlayabilmesi için EBA cep uygulaması tasarlandı. Şimdi, öğrenciler ve veliler tarafından EBA cep uygulaması nedir sorusu araştırılıyor. Peki, EBA cep uygulaması nasil indirilir? İşte Android ve iPhone cihazlar için EBA cep uygulaması indirme ekranı

EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir?

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları materyallere çok daha kolay yoldan ulaşmasını sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA cep uygulaması geliştirildi. Uzaktan eğitim ve telafi eğitim süreçlerinin başlamasıyla beraber EBA cep uygulaması nasıl indirilir sorusu da sorulmaya başladı. Peki, EBA cep uygulaması nedir? İşte EBA cep uygulaması indirme işlemi ile ilgili tüm detaylar...

EBA CEP UYGULAMASI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen EBA uygulaması içeriğinde kitaplar, dergiler, haber, eğitsel oyunlar, video, ses ve görsel doküman gibi materyaller yer alıyor. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi ile özelleşebilen EBA uygulaması yeni tasarımıyla çok daha kolay erişilebilir bir formata geldi. Aynı zamanda kitaplar, dergiler ve eğitsel oyunlar ile çok daha zengin olan EBA cep uygulaması, başarı izleme ve değerlendirme raporları ile de ölçülebilir bir formatta.

EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir?

EBA CEP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Veliler ve öğrenciler tarafından EBA cep uygulaması indirme işleminin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. EBA cep uygulaması App Store ve Google Play Store üzerinden kolay bir şekilde indirilebiliyor. Mobil cihaz ile EBA cep uygulaması Google Play Store ya da App Store üzerinden indirilip cihaza yüklendikten sonra platformdaki içeriklere istenildiği zaman ulaşılabiliyor. Veliler ve öğrenciler ister android cihazlarına, isterlerse de iPhone cihazlarına EBA cep uygulamasını pratik bir şekilde indirebiliyor.

Uygulamada Eğitim Bilişim Ağı (EBA) resmi internet adresi olan www.eba.gov.tr adresinde yer alan ve sınıfların seviyelerine uygun, incelemeden geçmiş ve güvenilir doğru e-içeriklere bu sosyal platform üzerinden ulaşılabiliyor. EBA cep uygulaması giriş işlemi sonrası uygulamaya pratik ve hızlı bir şekilde erişim sağlanabiliyor.

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