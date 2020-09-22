EBA çöktü mü? EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacakken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem “çok kalabalık” uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Bu bizim için aslında olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Dünyanın en büyük sitelerinde duraksamalar oluyor. Şu anda arkadaşlar çalışmanın içerisindeler. Bu altyapı giderek güçlenecek, her türlü tedbiri alıyoruz. Bu anlamda EBA Destek Merkezlerinin bugün itibarıyla 8668 oldu. Akşama kadar 9000 olur. Buralarda da rahat bir erişim imkanı olacak."