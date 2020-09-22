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EBA çöktü mü? EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle son dakika açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacakken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem “çok kalabalık” uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Bu bizim için aslında olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Dünyanın en büyük sitelerinde duraksamalar oluyor. Şu anda arkadaşlar çalışmanın içerisindeler. Bu altyapı giderek güçlenecek, her türlü tedbiri alıyoruz. Bu anlamda EBA Destek Merkezlerinin bugün itibarıyla 8668 oldu. Akşama kadar 9000 olur. Buralarda da rahat bir erişim imkanı olacak."

EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? Çok kalabalık ne demek? EBA'da sistem çöktü! EBA'ya nasıl girilir?EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? Çok kalabalık ne demek? EBA'da sistem çöktü! EBA'ya nasıl girilir?
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
bunuda beceremediler
Maalesef türkiye uzaktan eğitime hazır degil.
Çok çalışıyorsunuz çok hem de çok, yoruldunuz da çok
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