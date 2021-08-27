HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. EBA destekli tabletlere olan ilgi azalmadı

EBA destekli tabletlere olan ilgi azalmadı

27.08.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tablet satışları hala düşmedi. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı bir süre önce yüzyüze eğitimin başlayacağını açıklamıştı. Yüzyüze eğitimin başlaması demek, uzaktan eğitimin büyük oranda bitmesi anlamını taşıyor. Peki bu durum tablet pazarına nasıl yansıyacak?

EBA destekli tabletlere olan ilgi azalmadı

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere son dönemde tabletlere olan ilgi hayli azalmıştı. Tablet pazarının önemli oranda daralması sonucunda pek çok üretici bu banttaki modelleri rafa kaldırma kararı aldı.

Hali hazırda güncel ve düzenli olarak tablet üreten firmaların sayısı bir eldeki parmak sayısını geçmiyor. Lakin özellikle son döneme baktığımızda Huawei ve Apple’ın tablet tarafında önemli işlere imza attığını söyleyebiliriz.

Özellikle de Huawei şu aralar her telden bir tablet satışa sunuyor. Son dönemde EBA’nın yüzünden artan satışları da düşünürsek Çinli üreticinin doğru bir hamle yaptığını söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz dönemin ortasında start alan uzaktan eğitim modelinin bu yıl da devam etmesi, tablet satışlarının da artmasına zemin hazırladı. Çünkü çocukların canlı dersleri takip etmesinin en ekonomik yolu tabletler.

Hali hazırda ortalama bir PC almak istediğinizde bile cebinizde 4000 – 5000 TL para çıkması gerekiyor. Fakat söz konusu bir tablet olduğunda 2000 TL seviyelerine de ihtiyacınızı karşılacak bir model bulabiliyorsunuz.

Örneğin 2000 TL seviyelerine EBA’yı çalıştırabilecek pek çok tablet modelinin olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen uzaktan eğitim devam ettiği sürece tabletlere olan ilgi de devam edecektir. Önümüzdeki süreçte eğitimin yüzyüze devam etmesi bekleniyor. Elbette bu kesin mi şimdilik kestirmek güç.

PUBG oyununun arkasındaki şirket yeni oyunu için kolları sıvadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladıSıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı
PARTNER10 yıl önceki halleri yine gündemde! Estetik yaptırıp yaptırmadığına siz karar verin10 yıl önceki halleri yine gündemde! Estetik yaptırıp yaptırmadığına siz karar verin
Airbnb 20.000 Afgan mülteciyi geçici olarak barındıracakAirbnb 20.000 Afgan mülteciyi geçici olarak barındıracak
Anahtar Kelimeler:
eba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

ABD'li komutandan korkutan Afganistan açıklaması: Saldırıların devamını bekliyoruz

ABD'li komutandan korkutan Afganistan açıklaması: Saldırıların devamını bekliyoruz

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.