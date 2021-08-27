EBA destekli tabletlere olan ilgi azalmadı

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere son dönemde tabletlere olan ilgi hayli azalmıştı. Tablet pazarının önemli oranda daralması sonucunda pek çok üretici bu banttaki modelleri rafa kaldırma kararı aldı.

Hali hazırda güncel ve düzenli olarak tablet üreten firmaların sayısı bir eldeki parmak sayısını geçmiyor. Lakin özellikle son döneme baktığımızda Huawei ve Apple’ın tablet tarafında önemli işlere imza attığını söyleyebiliriz.

Özellikle de Huawei şu aralar her telden bir tablet satışa sunuyor. Son dönemde EBA’nın yüzünden artan satışları da düşünürsek Çinli üreticinin doğru bir hamle yaptığını söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz dönemin ortasında start alan uzaktan eğitim modelinin bu yıl da devam etmesi, tablet satışlarının da artmasına zemin hazırladı. Çünkü çocukların canlı dersleri takip etmesinin en ekonomik yolu tabletler.

Hali hazırda ortalama bir PC almak istediğinizde bile cebinizde 4000 – 5000 TL para çıkması gerekiyor. Fakat söz konusu bir tablet olduğunda 2000 TL seviyelerine de ihtiyacınızı karşılacak bir model bulabiliyorsunuz.

Örneğin 2000 TL seviyelerine EBA’yı çalıştırabilecek pek çok tablet modelinin olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen uzaktan eğitim devam ettiği sürece tabletlere olan ilgi de devam edecektir. Önümüzdeki süreçte eğitimin yüzyüze devam etmesi bekleniyor. Elbette bu kesin mi şimdilik kestirmek güç.

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