EBA girişi ve EBA kaydı nasıl yapılır? Uzaktan eğitim EBA kayıt rehberi

Koronavirüs nedeniyle eğitimde alınan tatil edilen okullar uzaktan eğitim ile online olarak açıldı. Online dersler için EBA kaydı ve EBA girişi nasıl yapılır, EBA TV nasıl izlenir gibi uzaktan eğitimler ilgili temel soruların cevaplarını sizin için derledik.

EBA KAYDI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler olarak EBA kaydı oluşturmak için iki yolunuz bulunuyor. İlkinde kaydı kendiniz yapabilir, ikinci de veli veya öğretmen yardımı ile kayıt yapılabilir. İte EBA kayıt adımları

a) “EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:

Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:

EBA ana ekranından öğrenci girişi sayfasına geç.

“EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna bas. (Üstteki güvenlik kodunu girmeyi unutma!)

EBA hesabın için yeni şifreni belirle. Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve “Şifre Oluştur” butonuna tıkla.

Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.

Güvenlik kodunu girip ve “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

b) Veline ya da Öğretmenlerinden Birine Başvurarak Şifre Oluşturma:

EBA Giriş ekranında Öğrenci -> EBA yolunu izle. EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin.

EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.

Bir aktivasyon yöntemi seç:

"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.