EBA kaydı nasıl yapılır? 23 Mart uzaktan eğitim için EBA kayıt rehberi

Corona virüs nedeniyle eğitimde alınan önemlerden biri de tatillerin öne çekilmesi sonrası için de eğitime bir süre ara verilmesi oldu. MEB, tatil ettiği 23 Mart haftasında öğrencilere uzaktan eğitim verecek. Bunun için de öğrencilerin EBA kaydı yaptırması gerekiyor. Peki uzaktan eğitim için EBA kaydı nasıl yapılır? İşte EBA şifresi alma kılavuzu...
Öğrenciler olarak EBA kaydı oluşturmak için iki yolunuz bulunuyor. İlkinde kaydı kendiniz yapabilir, ikinci de veli veya öğretmen yardımı ile kayıt yapılabilir. İte EBA kayıt adımları
a) “EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:
Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:
b) Veline ya da Öğretmenlerinden Birine Başvurarak Şifre Oluşturma:
EBA Giriş ekranında Öğrenci -> EBA yolunu izle. EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin.
EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.
Bir aktivasyon yöntemi seç:
"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.
"e-Postayla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.
"Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.
Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet”e tıkla.
Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.
Güvenlik kodunu girip “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.
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