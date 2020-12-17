EBA şifresi ele geçirildi, derslere başkası girdi

Trabzon’da yaşayan bir öğrencinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) şifresi ele geçirilince, derslere başkası girerek sanal sınıf ortamında hakaret içerikli yazışmalar yaptığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim amacıyla yürütülen EBA sistemini kullanmakta olan bir öğrencinin şifresi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ele geçirildi. Trabzon’da yaşayan öğrencinin şifresi ele geçirilince, EBA sistemindeki derslere onun adına girilerek sanal sınıf ortamında bulunanlara hakaret edildi.

Bunun üzerine öğrencinin velisi olan A.K. (45) çocuğunun şifresini ele geçirerek sanal sınıf ortamında hakarette bulunan şahıstan Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Adli soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

