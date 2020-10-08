EBA tablet satışlarını arttırdı

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere son dönemde tabletlere olan ilgi hayli azalmıştı. Tablet pazarının önemli oranda daralması sonucunda pek çok üretici bu banttaki modelleri rafa kaldırma kararı aldı.

Halihazırda güncel ve düzenli olarak tablet üreten firmaların sayısı bir eldeki parmak sayısını geçmiyor. Lakin özellikle son döneme baktığımızda bazı üreticilerin tablet tarafında önemli işlere imza attığını söyleyebiliriz.

AZALAN İLGİ UZAKTAN EĞİTİM İLE ARTTI

Geçtiğimiz dönemin ortasında start alan uzaktan eğitim modelinin bu yıl da devam etmesi, tablet satışlarının da artmasına zemin hazırladı. Çünkü çocukların canlı dersleri takip etmesinin en ekonomik yolu tabletler.

Hali hazırda ortalama bir PC almak istediğinizde bile cebinizde 4000 – 5000 TL para çıkması gerekiyor. Fakat söz konusu bir tablet olduğunda 2000 TL seviyelerine de ihtiyacınızı karşılayacak bir model bulabiliyorsunuz.

Örneğin 2000 TL seviyelerine EBA’yı çalıştırabilecek pek çok tablet modelinin olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen uzaktan eğitim devam ettiği sürece tabletlere olan ilgi de devam edecektir. Önümüzdeki süreçte eğitimin nasıl devam edeceği ise şimdilik netlik kazanmış değil.

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