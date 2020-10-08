HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. EBA tablet satışlarını arttırdı

EBA tablet satışlarını arttırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 12:36 | Son Güncelleme

Uzaktan eğitimin devam etmesi tablet satışlarını arttırdı. EBA yüzünden tablet satışlarında adeta patlama yaşandı.

EBA tablet satışlarını arttırdı

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere son dönemde tabletlere olan ilgi hayli azalmıştı. Tablet pazarının önemli oranda daralması sonucunda pek çok üretici bu banttaki modelleri rafa kaldırma kararı aldı.

Halihazırda güncel ve düzenli olarak tablet üreten firmaların sayısı bir eldeki parmak sayısını geçmiyor. Lakin özellikle son döneme baktığımızda bazı üreticilerin tablet tarafında önemli işlere imza attığını söyleyebiliriz.

AZALAN İLGİ UZAKTAN EĞİTİM İLE ARTTI

Geçtiğimiz dönemin ortasında start alan uzaktan eğitim modelinin bu yıl da devam etmesi, tablet satışlarının da artmasına zemin hazırladı. Çünkü çocukların canlı dersleri takip etmesinin en ekonomik yolu tabletler.

Hali hazırda ortalama bir PC almak istediğinizde bile cebinizde 4000 – 5000 TL para çıkması gerekiyor. Fakat söz konusu bir tablet olduğunda 2000 TL seviyelerine de ihtiyacınızı karşılayacak bir model bulabiliyorsunuz.

Örneğin 2000 TL seviyelerine EBA’yı çalıştırabilecek pek çok tablet modelinin olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen uzaktan eğitim devam ettiği sürece tabletlere olan ilgi de devam edecektir. Önümüzdeki süreçte eğitimin nasıl devam edeceği ise şimdilik netlik kazanmış değil.

PlayStation 5 ve Xbox Series X özellik karşılaştırması!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Google Chrome'a yeni güncelleme!Google Chrome'a yeni güncelleme!
Açıköğretim lisesi diplomaları nasıl alınır?Açıköğretim lisesi diplomaları nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Story alanında ben de varım dedi
Google'dan hikayeler kararı! Tıpkı Instagram'a benzeyecek
Google Chrome güvenliği arttırdı
Google Chrome'a yeni güncelleme!
Qualcomm ASUS ile kendi telefonunu üretebilir!
Telefonlara güç veren firma kendi telefonunu üretebilir!
Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatları
Apple'ın yeni 'yıldızları' Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatları
Çarpıcı paylaşım! Apple iPhone 13 ile çentiği yenileyebilir
iPhone 13 hakkında çarpıcı paylaşım! Bu kez daha farklı olabilir
Razer dünyanın ilk ışıklı kredi kartını üretti!
Karşınızda dünyanın ilk ışıklı kartı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.