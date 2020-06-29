EBA TV canlı yayın | İlkokul, ortaokul, lise Yaz okulu ders programı neleri içeriyor

TRT EBA TV kanallarında yaz okulu başlıyor. Çocukların ve gençlerin faydalanması beklenen EBA TV'nin içeriği de gençlerin isteklerine ve beklentilerine göre planlandı. Pandemi sürecinde yaşanan aksaklıkların da EBA TV canlı yayınlarıyla giderilmesi planlanıyor. EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve EBA TV lise kanalları farklı yaş gruplarına hitap ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz okulu programının 28 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu. Böylece öğrenciler yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okuldan uzak kaldıkları dönemde zayıf kaldıkları alanları telafi edebilecek, geliştirebilecekler. Yaz okulunun ders programına öğrencilerin yıl boyu kaçırdıkları dersleri ve yeni dönemde geçecekleri sınıfa ait içerikler bulunacak.
Yeni nesil öğrenmenin gerektirdiği çok yönlü becerileri geliştirmeye dönük bir öğrenme hareketi olan Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) de yaz okulu önemli bir yer tutacak.
MEB'in yaklaşık 2 yıl önce pilot çalışmalarını başlattığı TBA hareketi, okullarda sınıfların dışında çocuk-genç dostu öğrenme alanlarını ve içeriklerini oluşturmayı hedefliyor. 2023 Eğitim Vizyonu'nun çift kanatlı çocuk yetiştirme hedefine hizmet eden TBA kuşaklarında, bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yaşam becerileri ve spor alanlarında çocukların sosyal-duygusal becerilerini destekleyecek içerikler sunulacak.
Yaz okulunda İngilizce eğitimi sınıf özelinde değil, A1, A2 ve B1, B2 düzeylerinde Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi'ne uygun şekilde hazırlandı.
Öğrencilerin İngilizcede temel yaşam becerilerini geliştirmeye dönük çok yönlü içeriklerde özellikle konuşma becerisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Dinleme, okuma ve anlama becerilerini daha çok desteklemek amacıyla kuşakta, bir ders sadece hikaye anlatımına ayrıldı. Kuşak boyunca öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi için de öğretmenler tarafından öğrencilere bazı görevler tanımlandı. Her gün bir dersin sunulacağı kuşakların öğrenciler tarafından sıkı takip edilmesi tavsiye edildi.
Yaz okulu programında bir diğer yenilik ise okuma yazma öğrenimine özel tasarlanan Okuyorum-Yazıyorum kuşağı olacak. Okuldan uzakta kalan öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini yüz yüze tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlanan özel kuşakta, alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunacak.
Drama ile zenginleştirilen Okuyorum-Yazıyorum kuşağı özellikle okuma-yazma güçlüğü çeken çocuklar için önerildi.
Okulların ailelerle iletişim kanallarını tazelemek için "Bizden" aile kuşağı, salgın nedeniyle evde kalma döneminin ortaya çıkardığı ya da çıkaracağı muhtemel konularla ilgili ailelere seslenecek.
Çocuk gelişimi, ergenlik dönemi, aile içi iletişim, aile sağlığı gibi farklı pek çok temada uzman konuklarla derinlikli analizler sunan programın tüm anne babalar tarafından yakın takip edilmesi önerildi.
Okulların en önemli mekanları olan "öğretmenler odası", TRT EBA TV kanalları sayesinde ekrana taşınacak. "Öğretmenler odası", farklı konu ve konuklarıyla uzun süredir okullarına ve öğretmenler odasına uzak kalan öğretmenlere özel hazırlandı.
Eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji gibi farklı disiplinlerde ve uzmanlıklarda temalara yer verilen programda, eğitimde örnek uygulamalar da izleyicilerle buluşturulacak.
Uydu: TURKSAT,
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
EBA TV ilkokul yaz okulu ders programı
EBA TV ortaokul yaz okulu ders programı
EBA TV lise yaz okulu ders programı