EBA TV canlı yayın | İlkokul, ortaokul, lise Yaz okulu ders programı neleri içeriyor

TRT EBA TV kanallarında yaz okulu başlıyor. Çocukların ve gençlerin faydalanması beklenen EBA TV'nin içeriği de gençlerin isteklerine ve beklentilerine göre planlandı. Pandemi sürecinde yaşanan aksaklıkların da EBA TV canlı yayınlarıyla giderilmesi planlanıyor. EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve EBA TV lise kanalları farklı yaş gruplarına hitap ediyor.

Yaz okulu ne kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz okulu programının 28 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu. Böylece öğrenciler yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okuldan uzak kaldıkları dönemde zayıf kaldıkları alanları telafi edebilecek, geliştirebilecekler. Yaz okulunun ders programına öğrencilerin yıl boyu kaçırdıkları dersleri ve yeni dönemde geçecekleri sınıfa ait içerikler bulunacak.

Tasarım beceri atölyeleri kuşağı

Yeni nesil öğrenmenin gerektirdiği çok yönlü becerileri geliştirmeye dönük bir öğrenme hareketi olan Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) de yaz okulu önemli bir yer tutacak.

MEB'in yaklaşık 2 yıl önce pilot çalışmalarını başlattığı TBA hareketi, okullarda sınıfların dışında çocuk-genç dostu öğrenme alanlarını ve içeriklerini oluşturmayı hedefliyor. 2023 Eğitim Vizyonu'nun çift kanatlı çocuk yetiştirme hedefine hizmet eden TBA kuşaklarında, bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yaşam becerileri ve spor alanlarında çocukların sosyal-duygusal becerilerini destekleyecek içerikler sunulacak.